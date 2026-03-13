2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
Fentanil kristály egy átlátszó zacskóban egy női kézben / Woman holding a pack with fentanyl powder to illustrate the drug addiction
Nyitókép: Jeniffer Fontan/Getty Images

Egek! 14 millió adagnyi fentanilt foglaltak le Mexikóban

Infostart / MTI

A rendőrség por és tabletta formájában mintegy 270 kilogrammnyi vegyületet talált.

A mexikói közbiztonsági minisztérium közölte: a dél-mexikói Colima államban fekvő Villa de Alvarezben egy titkos laboratóriumban és raktárban tartott razzia során fedezték fel a kábítószereket. A rendőrség por és tabletta formájában mintegy 270 kilogrammnyi vegyületet talált, amelynek sajátosságai megegyeztek a fentaniléval. A tárca szerint ez 14 millió adagnak felelt meg.

A minisztérium közölte: hat embert őrizetbe vettek, de a művelet időpontjáról és a lefoglalt kábítószer értékéről nem adott tájékoztatást.

A latin-amerikai vezetők múlt heti, floridai csúcstalálkozóján, amelyen 17 ország részvételével megalakították az Amerikaközi Kábítószer-ellenes Szövetséget, Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a kartellek tartják a kezükben Mexikót és megígérte, hogy felszámolja őket. Decemberben az amerikai elnök tömegpusztító fegyvernek nevezte a fentanilt.

Az Amerikai Egészségellenőrző és Betegségmegelőző Központok (CDC) szerint az Egyesült Államokban 2024-ben összesen 80 ezren haltak meg túladagolásban, közülük 48 ezren szintetikus opiátoktól.

Az amerikai kábítószer-ellenes hivatal (DEA) szerint a mexikói kartellek a felelősök az Egyesült Államokban a szintetikus kábítószerek okozta válságért.

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján..
 

A frontvonal mögött már látszik az iráni háború lezárása, amire az egész világgazdaság vár

Az egész világ, a piacok és a politikai döntéshozók azt próbálják megfejteni, mikor és milyen irányban érhet véget az Irán elleni háború. Játékelméleti elemzésünk azt mutatja meg, hogy a konfliktus lezárását nem pusztán a katonai erőviszonyok, hanem a szereplők eltérő céljai, költségei és egymásnak küldött jelzései határozzák meg. Irán túlélésre játszik, Izrael stratégiai visszaszorításra, Donald Trump amerikai elnök mozgásterét pedig legalább annyira formálják a piacok és az olajár, mint a hadműveleti térkép. A fő kérdés ezért már nem az, ki tud nagyobbat ütni, hanem az, hol alakulhat ki az az egyensúlyi pont, ahol Irán túlélése, az amerikai presztízsveszteség nélküli kiszállás és Izrael biztonsági céljai egyszerre teljesülhetnek.

Az építményfőcsoportok közül az épületek építése 9,6 százalékkal, az egyéb építményeké 14,5 százalékkal csökkent.

Az építményfőcsoportok közül az épületek építése 9,6 százalékkal, az egyéb építményeké 14,5 százalékkal csökkent.

Iran's supreme leader 'likely disfigured', Hegseth says as strikes hit Tehran's ability to build more weapons

Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

