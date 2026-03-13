Egek! 14 millió adagnyi fentanilt foglaltak le Mexikóban

A mexikói közbiztonsági minisztérium közölte: a dél-mexikói Colima államban fekvő Villa de Alvarezben egy titkos laboratóriumban és raktárban tartott razzia során fedezték fel a kábítószereket. A rendőrség por és tabletta formájában mintegy 270 kilogrammnyi vegyületet talált, amelynek sajátosságai megegyeztek a fentaniléval. A tárca szerint ez 14 millió adagnak felelt meg.

A minisztérium közölte: hat embert őrizetbe vettek, de a művelet időpontjáról és a lefoglalt kábítószer értékéről nem adott tájékoztatást.

A latin-amerikai vezetők múlt heti, floridai csúcstalálkozóján, amelyen 17 ország részvételével megalakították az Amerikaközi Kábítószer-ellenes Szövetséget, Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a kartellek tartják a kezükben Mexikót és megígérte, hogy felszámolja őket. Decemberben az amerikai elnök tömegpusztító fegyvernek nevezte a fentanilt.

Az Amerikai Egészségellenőrző és Betegségmegelőző Központok (CDC) szerint az Egyesült Államokban 2024-ben összesen 80 ezren haltak meg túladagolásban, közülük 48 ezren szintetikus opiátoktól.

Az amerikai kábítószer-ellenes hivatal (DEA) szerint a mexikói kartellek a felelősök az Egyesült Államokban a szintetikus kábítószerek okozta válságért.