2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
Koncepciókép a családi otthon-, élet- és egészségbiztosításra.
Nyitókép: Getty Images/manusapon kasosod

Túl a csúcson a babaváró – csökken a hitelfelvétel, de születnek a második, harmadik babák

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Ha minimális mértékben is, de januárban csökkent a babaváró hitelek állománya, erre eddig nem volt példa a támogatott konstrukció hat és fél éves történetében.

A babaváró hitel esetében 2900 milliárd forintos állományról beszélünk, nem kevés pénzről; a jelzáloghitelek és a személyi kölcsönök után ez a harmadik legnépszerűbb hiteltípus összességében, viszont havi összehasonlításban minimális csökkenést láthatunk, és valójában ez előjele egy folyamatnak – fogalmazott az InfoRádió megkeresésére Fülöp Norbert pénzügyi szakújságíró (BiztosDöntés).

A folyamat jóslata szerint folytatódni is fog, a babaváró hitel iránti kereslet csökken, illetve akik felvették a hitelt már, születnek a második, illetve a harmadik gyerekek is sok esetben.

A csökkenés hátterében álló okokról elmondta, az első időszakban rendkívül népszerű volt ez a forrás, akkor a jogosult réteg jelentős része felvette, később viszont demográfiai okokból is – csökkenő születésszám, elöregedő lakosság – csökkent a hitelre jogosultak köre, ami így is marad, amennyiben a jogalkotó nem lazít a jelenlegi szabályokon, amelyek közt az egyik legfontosabb feltétel, hogy a feleség az igényléskor nem töltheti be a 35. életévét.

További ok az állomány csökkenése mögött, hogy amikor a második gyerek megszületik, a fennálló tőketartozás 30 százalékkal csökken, a harmadik gyerek érkezésekor pedig a fennálló tartozást elengedik, emiatt természetszerűleg is csökken tehát az állomány, ha nem érkeznek új igénylők.

Leszögezte: az új igénylések száma tényleg alacsony.

„Most januárban 14,1 milliárd forint értékben vettek fel babaváró hitelt a fiatalok, ami gyakorlatilag a babaváró történetében az egyik legalacsonyabb összeg. Egyedül 2023 elején láthattunk ennél gyengébb hónapokat, de akkor épp egy szigorítást harangoztak be, és az előtte lévő év végén óriási felfutás volt, amit bezuhanás követett” – vázolta.

Számára az látszik a számokból, hogy az Otthon Start sem igazán tudott ezen segíteni.

„Azt vártuk sokan, hogy babaváró hitel iránti érdeklődés nőni fog, hiszen ez jó önerő lehet a fiatalok számára az Otthon starthoz, de úgy tűnik, hogy legfeljebb a csökkenést mérsékelte valamennyivel, a folyamatot megváltoztatni nem tudta.”

Kezdőlap    Gazdaság    Túl a csúcson a babaváró – csökken a hitelfelvétel, de születnek a második, harmadik babák

A történelemben példátlan olajpiaci apokalipszis fenyeget
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján..
 

A frontvonal mögött már látszik az iráni háború lezárása, amire az egész világgazdaság vár

Az egész világ, a piacok és a politikai döntéshozók azt próbálják megfejteni, mikor és milyen irányban érhet véget az Irán elleni háború. Játékelméleti elemzésünk azt mutatja meg, hogy a konfliktus lezárását nem pusztán a katonai erőviszonyok, hanem a szereplők eltérő céljai, költségei és egymásnak küldött jelzései határozzák meg. Irán túlélésre játszik, Izrael stratégiai visszaszorításra, Donald Trump amerikai elnök mozgásterét pedig legalább annyira formálják a piacok és az olajár, mint a hadműveleti térkép. A fő kérdés ezért már nem az, ki tud nagyobbat ütni, hanem az, hol alakulhat ki az az egyensúlyi pont, ahol Irán túlélése, az amerikai presztízsveszteség nélküli kiszállás és Izrael biztonsági céljai egyszerre teljesülhetnek.

Hiába reménykedtek a magyarok, átmeneti volt a fellendülés: komoly figyelmeztetés érkezett, ebbe beleremeghet a gazdaság

Az építményfőcsoportok közül az épületek építése 9,6 százalékkal, az egyéb építményeké 14,5 százalékkal csökkent.

Iran's supreme leader 'likely disfigured', Hegseth says as strikes hit Tehran's ability to build more weapons

Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.

2026. március 13. 14:30
Egy indiai olajszállító váratlan útja ismét megrengette a piacokat
2026. március 13. 13:54
Végigsuhant a félszázadik tehervonat a Budapest–Belgrád vonalon
