Túl a csúcson a babaváró – csökken a hitelfelvétel, de születnek a második, harmadik babák

A babaváró hitel esetében 2900 milliárd forintos állományról beszélünk, nem kevés pénzről; a jelzáloghitelek és a személyi kölcsönök után ez a harmadik legnépszerűbb hiteltípus összességében, viszont havi összehasonlításban minimális csökkenést láthatunk, és valójában ez előjele egy folyamatnak – fogalmazott az InfoRádió megkeresésére Fülöp Norbert pénzügyi szakújságíró (BiztosDöntés).

A folyamat jóslata szerint folytatódni is fog, a babaváró hitel iránti kereslet csökken, illetve akik felvették a hitelt már, születnek a második, illetve a harmadik gyerekek is sok esetben.

A csökkenés hátterében álló okokról elmondta, az első időszakban rendkívül népszerű volt ez a forrás, akkor a jogosult réteg jelentős része felvette, később viszont demográfiai okokból is – csökkenő születésszám, elöregedő lakosság – csökkent a hitelre jogosultak köre, ami így is marad, amennyiben a jogalkotó nem lazít a jelenlegi szabályokon, amelyek közt az egyik legfontosabb feltétel, hogy a feleség az igényléskor nem töltheti be a 35. életévét.

További ok az állomány csökkenése mögött, hogy amikor a második gyerek megszületik, a fennálló tőketartozás 30 százalékkal csökken, a harmadik gyerek érkezésekor pedig a fennálló tartozást elengedik, emiatt természetszerűleg is csökken tehát az állomány, ha nem érkeznek új igénylők.

Leszögezte: az új igénylések száma tényleg alacsony.

„Most januárban 14,1 milliárd forint értékben vettek fel babaváró hitelt a fiatalok, ami gyakorlatilag a babaváró történetében az egyik legalacsonyabb összeg. Egyedül 2023 elején láthattunk ennél gyengébb hónapokat, de akkor épp egy szigorítást harangoztak be, és az előtte lévő év végén óriási felfutás volt, amit bezuhanás követett” – vázolta.

Számára az látszik a számokból, hogy az Otthon Start sem igazán tudott ezen segíteni.

„Azt vártuk sokan, hogy babaváró hitel iránti érdeklődés nőni fog, hiszen ez jó önerő lehet a fiatalok számára az Otthon starthoz, de úgy tűnik, hogy legfeljebb a csökkenést mérsékelte valamennyivel, a folyamatot megváltoztatni nem tudta.”