Négy góllal kikaptak a magyar focisták Portugáliától

A magyar válogatott második mérkőzésén 5-1-re kikapott a címvédő Portugáliától a lett-litván-szlovén rendezésű futsal Európa-bajnokság hétfői játéknapján Ljubljanában.

A magyar válogatott legjobbja Alasztics Marcell volt, aki az első félidőben tizenegy, míg szünet után a lecseréléséig további öt védéssel segítette csapatát. A hat ponttal csoportelső portugálok legutóbb 2024 szeptemberében veszítettek tétmeccsen.

Sergio Mullor szövetségi kapitány együttese így két mérkőzés után egy-egy győzelemmel és vereséggel áll.

A válogatott harmadik, s egyben utolsó csoportmérkőzését csütörtökön 20.30-tól játssza a szintén kétszeres Eb-győztes Olaszország ellen, az összecsapást a Duna World és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

A tizenhat csapatos kontinenstorna négy csoportjából az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, továbbá, ha szükséges, a gólkülönbség, majd a több szerzett gól.

Férfi futsal Eb, csoportkör, 2. forduló, D csoport:

Portugália–Magyarország 5-1 (2-0)

