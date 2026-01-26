ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.35
usd:
322.74
bux:
125425.98
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Női vízilabdások a medencében.
Nyitókép: Unsplash

Vízilabdás lányainkért továbbra is szoríthatunk az Eb-n – sport a tévében

Infostart / MTI

A magyar női vízipóló válogatott a spanyol csapattal csap össze a hétfői csoportkörben, azonban akit a kézilabda vagy a labdarúgás érdekel inkább, az is találni fog neki valót a hét első napján.

Élő sportközvetítések 2026. január 26-án, hétfőn a hazai televíziókban:

M4 Sport

14.40: Vízilabda, női Eb, csoportkör, Olaszország-Horvátország

16.00: Kézilabda, férfi Eb, középdöntő, Portugália-Norvégia

18.00: Vízilabda, női Eb, csoportkör, Magyarország-Spanyolország

20.30: Kézilabda, férfi Eb, középdöntő, Dánia-Németország

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ tuti

18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Eyüpspor-Besiktas

21.15, Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Gil Vicente

Eurosport 1

8.30: Tenisz, Australian Open, nyolcaddöntő

15.00 és 20.00: Sznúker, German Masters, 1. forduló

Eurosport 2

8.30: Tenisz, Australian Open, nyolcaddöntő

13.00: Túrasízés, vk, Pal Arinsal sprint

15.00: Országúti kerékpár, Challenge Mallorca, nők

Spíler 1

18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr - al-Tavun

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Getafe

Arena 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Hellas Verona-Udinese

Match 4

20.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Leeds United

Kezdőlap    Sport    Vízilabdás lányainkért továbbra is szoríthatunk az Eb-n – sport a tévében

labdarúgás

magyarország

spanyolország

kézilabda

vízilabda

európa-bajnokság

női válogatott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn

Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, az Ukrajnának adandó amerikai biztonsági garanciákról szóló dokumentum 100 százalékban megvan, már csak aláírásra, illetve az amerikai és az ukrán törvényhozás általi ratifikációra vár. A bejelentés azt mutatja, hogy előrelépés történt az Abu Dzabiban pénteken és szombaton zajlott, háromoldalú (orosz, ukrán, amerikai) tárgyalásokon, amelyek e hét vasárnapján folytatódnak. Az orosz támadások azonban nem maradnak abba: Vitalij Klicsko kijevi polgármester tegnapi bejelentése szerint a fővárosban 1300 épület maradt fűtés nélkül az orosz csapások nyomán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva sztori: rossz címre küldték a telefonszámláját, majd földönfutóvá tették a győri férfit

Durva sztori: rossz címre küldték a telefonszámláját, majd földönfutóvá tették a győri férfit

A győri férfi kálváriája akkor kezdődött, amikor a telefonszolgáltató felé fennálló tartozásáról szóló értesítést rossz címre küldték.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says administration 'reviewing everything' after shooting of Alex Pretti

Trump says administration 'reviewing everything' after shooting of Alex Pretti

The US president was asked by the Wall Street Journal whether the immigration agent who shot dead a man in Minneapolis had done the right thing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 25. 20:28
A szerbek legyőzték a mérhetetlenül elfáradó magyar csapatot a vízilabda Eb döntőjében
2026. január 25. 20:14
Hatalmas zakót kapott a Fradi a Győrtől
×
×
×
×