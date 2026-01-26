Vízilabdás lányainkért továbbra is szoríthatunk az Eb-n – sport a tévében

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, az Ukrajnának adandó amerikai biztonsági garanciákról szóló dokumentum 100 százalékban megvan, már csak aláírásra, illetve az amerikai és az ukrán törvényhozás általi ratifikációra vár. A bejelentés azt mutatja, hogy előrelépés történt az Abu Dzabiban pénteken és szombaton zajlott, háromoldalú (orosz, ukrán, amerikai) tárgyalásokon, amelyek e hét vasárnapján folytatódnak. Az orosz támadások azonban nem maradnak abba: Vitalij Klicsko kijevi polgármester tegnapi bejelentése szerint a fővárosban 1300 épület maradt fűtés nélkül az orosz csapások nyomán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.