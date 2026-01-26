Vízilabdás lányainkért továbbra is szoríthatunk az Eb-n – sport a tévében

Élő sportközvetítések 2026. január 26-án, hétfőn a hazai televíziókban:
M4 Sport
14.40: Vízilabda, női Eb, csoportkör, Olaszország-Horvátország
16.00: Kézilabda, férfi Eb, középdöntő, Portugália-Norvégia
18.00: Vízilabda, női Eb, csoportkör, Magyarország-Spanyolország
20.30: Kézilabda, férfi Eb, középdöntő, Dánia-Németország
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ tuti
18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Eyüpspor-Besiktas
21.15, Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Gil Vicente
Eurosport 1
8.30: Tenisz, Australian Open, nyolcaddöntő
15.00 és 20.00: Sznúker, German Masters, 1. forduló
Eurosport 2
8.30: Tenisz, Australian Open, nyolcaddöntő
13.00: Túrasízés, vk, Pal Arinsal sprint
15.00: Országúti kerékpár, Challenge Mallorca, nők
Spíler 1
18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr - al-Tavun
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Girona-Getafe
Arena 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Hellas Verona-Udinese
Match 4
20.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Everton-Leeds United