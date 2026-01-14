ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 14. szerda Bódog
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool-Arsenal mérkõzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én. A Liverpool Szoboszlai szabadrúgásból szerzett góljával 1-0-ra gyõzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik elnézést kér a Barnsley elleni meccsen elkövetett fiaskóért

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Liverpool magyar kulcsembere sajnálja, hogy nehezebb helyzetbe hozta csapatát azzal, hogy az első félidőben lényegében gólpasszt adott az ellenfél játékosának.

Mint arról az Infostart is beszámolt, hétfő este a Liverpool 4-1-re győzte le hazai pályán a harmadosztályú Barnsleyt. Szoboszlai Dominik a kilencedik percben pazar gólt lőtt, mintegy 25 méterről bombázott a jobb felső sarokba, de emellett is aktívan mozgatta együttesét, szervezte a játékot. Az első félidő hajrájában azonban elkövetett egy hibát, és egy szerencsétlen mozdulattal az ellenfél támadója, Adam Phillips előtt hagyta a labdát az ötösön belül, aki gólt is szerzett a lehetőséggel. Ennek ellenére a magyar válogatott kapitányát szavazták meg a szurkolók a legjobb játékosnak, már harmadszor az idényben.

„Bocsánatot kérek a csapattól a hibám miatt, ami a szépítéshez vezetett. Megnehezítettem a dolgunkat, azt kell mondjam, könnyelmű hiba volt. De a futballban gyorsan tovább kell lépni, vár ránk a következő forduló” – mondta Szoboszlai Dominik a mérkőzés után.

A TNT Sportsnak nyilatkozva hangsúlyozta, a csapat meg akarta mutatni, hogy komolyan veszi a FA-kupát, amihez az egész keretre szükség van – számolt be róla az Index. Igaz, még egy kis időre van szükség ahhoz, hogy az újakkal is megfelelően összeszokjanak, de szerinte az újoncok mostanra jól beilleszkedtek.

A kapu előtt elkövetett, és végül góllal végződő hiba ellenére Szoboszlai Dominik a szurkolói szavazatok 40 százalékával a meccs legjobbja lett. Arne Slot vezetőedző ugyanakkor a találkozó utáni sajtótájékoztatón megjegyezte: az Adam Phillips gólját megelőző hiba nem fér bele a Liverpoolnál, erről pedig el is fog beszélgetni magyar labdarúgóval.

