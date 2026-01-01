Szoboszalikkal indul az év – sport a tévében

Ukrajna tíz százalékra van a békétől, vagyis 90 százalékban készen áll a békemegállapodás – mondta újévi beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Közben az Egyesült Államok is tisztában van azzal a hírek szerint, hogy nem ukrán támadás érte Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciáját néhány napja.