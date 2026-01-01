ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 1. csütörtök
High Angle Shot Behind Galkeeper Gates: Stadium with Soccer Championship Match. Teams Play, Crowds of Fans Cheer. Football Tournament. Sports Channel Broadcasting Final Game Of The Season.
Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

Szoboszalikkal indul az év – sport a tévében

Infostart

Nem csak a labadrúgás, de az amerikaifuttball, darts, téli sportok és terepkerékpár szerelmesei találnak néznivalót a csütörtöki élő kínálatban.

Sport 1

13.30 és 20.00: Darts, PDC-világbajnokság

Eurosport 1

10.15 és 12.15: Sífutás, világkupaverseny, Toblach

13.40: Síugrás, Négysáncverseny, Garmisch Partenkirchen, férfiak

16.15: Síugrás, világkupaverseny, Oberstdorf, nők

Eurosport 2

13.40: Terepkerékpár, X2O Baal, nők

14.55: Terepkerékpár, X2O Baal, férfiak

Spíler 1

18.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool FC-Leeds United

20.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Sunderland-Manchester City

Spíler 2

18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Crystal Palace-Fulham

Arena 4

18.00: Amerikaifutball, NCAA, Cotton Bowl, negyeddöntő, Texas Tech-Oregon

22.00: Amerikaifutball, NCAA, Cotton Bowl, negyeddöntő, Indiana-Alabama

Match 4

18.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Sheffield United-Leicester City

21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Tottenham Hotspur

Zelenszkij szerint 90%-ban kész a békemegállapodás – Háborús híreink az év első napján

Zelenszkij szerint 90%-ban kész a békemegállapodás – Háborús híreink az év első napján

Ukrajna tíz százalékra van a békétől, vagyis 90 százalékban készen áll a békemegállapodás – mondta újévi beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Közben az Egyesült Államok is tisztában van azzal a hírek szerint, hogy nem ukrán támadás érte Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciáját néhány napja.

Szerződést hosszabbított Neymar: Santos labdarúgócsapatánál marad az év végéig

Szerződést hosszabbított Neymar: Santos labdarúgócsapatánál marad az év végéig

Legutóbb másfél hete műtötték, a bal térdében lévő meniszkuszt hozták rendbe. Az operáció sikeres volt, a rehabilitáció várhatóan egy hónapig tart.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
'Several' people killed by fire in Swiss ski resort bar, police say

'Several' people killed by fire in Swiss ski resort bar, police say

The fire broke out at 01:30 local time in Crans-Montana - the number of casualties has not been confirmed, but we are bracing for bad news, says our reporter at the scene.

