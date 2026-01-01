Szoboszalikkal indul az év – sport a tévében

Sport 1
13.30 és 20.00: Darts, PDC-világbajnokság
Eurosport 1
10.15 és 12.15: Sífutás, világkupaverseny, Toblach
13.40: Síugrás, Négysáncverseny, Garmisch Partenkirchen, férfiak
16.15: Síugrás, világkupaverseny, Oberstdorf, nők
Eurosport 2
13.40: Terepkerékpár, X2O Baal, nők
14.55: Terepkerékpár, X2O Baal, férfiak
Spíler 1
18.25: Labdarúgás, angol bajnokság, Liverpool FC-Leeds United
20.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Sunderland-Manchester City
Spíler 2
18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Crystal Palace-Fulham
Arena 4
18.00: Amerikaifutball, NCAA, Cotton Bowl, negyeddöntő, Texas Tech-Oregon
22.00: Amerikaifutball, NCAA, Cotton Bowl, negyeddöntő, Indiana-Alabama
Match 4
18.30: Labdarúgás, angol másodosztály, Sheffield United-Leicester City
21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Tottenham Hotspur