Dárdai Pál visszatér Magyarországra, leszerződött

"Nagy nap ez számunkra, egy újabb mérföldkő, amit elértünk. Egy klub felépítéséhez három dolog kell: jól működő vállalati felfogás, infrastruktúra, a harmadik pillér pedig a szakmai munka. Az első kettővel jól haladtunk. Mindig mondtuk, hogy lesz majd sportigazgató, de mi nem egy sportigazgatót akartunk, hanem szerettük volna a legelitebb szakmai vezetőt megszerezni" - mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke, aki elárulta, Dárdai január elsejétől a teljes szakmai irányítást átveszi, azaz ő felel a legkisebb utánpótláscsapattól egészen a felnőtt együttesig.

Dárdai Pál az edzőkérdésben egyelőre türelmet kért, mert az őszi szezon befejezése után egy nagyobb elemzés következik az Újpestnél, amely - jelenleg Bodor Boldizsár irányításával - 17 forduló után 19 ponttal a kilencedik helyen áll a 12 csapatos NB I-ben.

Dárdai Pál:

Született: 1976. március 16., Pécs

Válogatottság/gól: 61/5 (1998-2010)

Klubjai játékosként: Pécsi MSC (1991-1995), BVSC (1996), Hertha BSC (német, 1997-2011)

Legnagyobb sikerei:

- magyar bajnoki ezüstérmes (1996)

- magyar Aranylabda (2006)

- német bajnoki bronzérmes (1999)

- német Ligakupa-győztes (2001, 2002)

Edzőként: Hertha BSC (2015-2019; 2021; 2023-2024), magyar válogatott szövetségi kapitány (2014-2015)

- Az év edzője Berlinben (2015)

- Az év magyar edzője (2015)

- Az év edzője a Kicker szavazásán (2016)