ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.07
usd:
331.36
bux:
0
2025. december 18. csütörtök Auguszta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: pixabay

A fociban még mindig nincs tél – sport a tévében

Infostart / MTI

Olaszországból Szuperkupa-elődöntőt, a Konferencia-ligából alapszakasz-meccseket láthatunk, de jönnek még lovak, nyilak, lécek, deszkák és puskák is. Mutatjuk a teljes csütörtöki tévés sportkínálatot.

M4 Sport

21.00: Labdarúgás, Konferencia-liga, 6. forduló, FC Lausanne-Fiorentina

Sport 1

13.30, 20.00: Darts, PDC világbajnokság

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.45: Labdarúgás, Spanyol Kupa, Ourense-Athletic Bilbao

21.00: Labdarúgás, Konferencia-liga, 6. forduló, AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok

Eurosport 1

11.30: Alpesisí, világkupa, férfiak, Val Gardena, lesiklás

14.00 és 20.00: Sznúker, Home Nations Series, Skót Open

Eurosport 2

12.35: Hódeszka, világkupa, párhuzamos óriás-műlesiklás, Carezza

14.10: Sílövészet, világkupa, nők, sprint, Le Grand Bornand

Match 4

20.00: Labdarúgás, Olasz Szuperkupa, elődöntő, SSC Napoli-AC Milan

Kezdőlap    Sport    A fociban még mindig nincs tél – sport a tévében

labdarúgás

televízió

sportműsor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Petárdák, olajos hordók – Spontán gazdatüntetés az EU-csúcs helyszínén
Helyszíni tudósítás

Petárdák, olajos hordók – Spontán gazdatüntetés az EU-csúcs helyszínén
Rendőrségi helikopterek, drónok, vízágyú, útzárak, rohamrendőrök és egyenruhások tucatjai – csütörtök dél helyett szerda éjszaka jelentek meg a gazdák Brüsszel uniós negyedében. Az európai uniós döntések ellen tiltakozva eredetileg csütörtök délre hirdettek demonstárciót, pár száz belga gazda azonban nagyjából 50 traktorral meglepetésre már bevonult.
 

Orbán Viktor: az EU nagyon veszélyes ösvényre lépett

Bóka János a csütörtöki EU csúcsról: még nem tudni, konszenzusos vagy „furmányos” megállapodás születik-e

Robert Fico is ellenzi, hogy az ukrajnai háborúra költsék a befagyasztott orosz vagyont

Varsó gyalogsági aknákkal fogja védeni Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határát

Az Európai Bizottság cselekedni fog, ha a jogállamiság feltételei nem teljesülnek Magyarországon

Giorgia Meloni: Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába

VIDEÓ
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.18. csütörtök, 18:00
Lehel László
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin kemény fenyegetést küldött, százezres hadsereget von össze Moszkva a NATO elleni támadáshoz – Háborús híreink csütörtökön

Putyin kemény fenyegetést küldött, százezres hadsereget von össze Moszkva a NATO elleni támadáshoz – Háborús híreink csütörtökön

Oroszország katonai eszközökkel fogja „felszabadítani” területét, ha Ukrajna és „gazdái” elutasítják a párbeszédet – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök a védelmi minisztérium kiterjesztett ülésén. Oroszország több mint 360 ezer katonát vont össze Európa keleti határainál, ami szakértők szerint a modern európai történelem egyik legkritikusabb időszakát vetítheti előre 2026-ra - írta meg az Express. Cikkünket folyamatosan frissítjük az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, drasztikusan visszafogja a termelést a kecskeméti Mercedes-gyár: mi lesz a dolgozókkal?

Kiderült, drasztikusan visszafogja a termelést a kecskeméti Mercedes-gyár: mi lesz a dolgozókkal?

A kecskeméti Mercedes-gyár 2026 első negyedévében egy műszakos termelésre áll át. A lépés nem érinti a törzsállományt, de nem tudni, mi lesz a kölcsönzött munkavállalók sorsa.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Maybe she's an angel now' says aunt of 10-year-old Bondi victim

'Maybe she's an angel now' says aunt of 10-year-old Bondi victim

Lina Chernykh tells the BBC her niece Matilda was a joyous child who spread love everywhere she went.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 18. 08:48
Új információk Szoboszlai Dominik állapotáról
2025. december 17. 16:00
Dárdai Pál szinte biztosan Újpestre igazol – sajtóértesülés
×
×
×
×