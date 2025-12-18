A fociban még mindig nincs tél – sport a tévében

M4 Sport
21.00: Labdarúgás, Konferencia-liga, 6. forduló, FC Lausanne-Fiorentina
Sport 1
13.30, 20.00: Darts, PDC világbajnokság
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.45: Labdarúgás, Spanyol Kupa, Ourense-Athletic Bilbao
21.00: Labdarúgás, Konferencia-liga, 6. forduló, AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
Eurosport 1
11.30: Alpesisí, világkupa, férfiak, Val Gardena, lesiklás
14.00 és 20.00: Sznúker, Home Nations Series, Skót Open
Eurosport 2
12.35: Hódeszka, világkupa, párhuzamos óriás-műlesiklás, Carezza
14.10: Sílövészet, világkupa, nők, sprint, Le Grand Bornand
Match 4
20.00: Labdarúgás, Olasz Szuperkupa, elődöntő, SSC Napoli-AC Milan