Tényleg olyan jól fejel Varga Barnabás? Kijöttek a pontos adatok

A svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központja, a CIES egy friss tanulmányában azt vizsgálta, a labdarúgók közül ki hogyan áll a fejjátékot tekintve.

Az elmúlt fél év teljesítményeit vették alapul, nyolc kategóriát hoztak létre és néztek át, így derült ki, hogy Varga Barnabás, a Ferencváros és a magyar labdarúgó-válogatott első számú csatára a világ legjobbjai között van ebben.

Mint az M4Sport.hu összefoglalójából kiderül, a

védekező fejjátékot

a földön való védekezést

a védekezésbeli labdakihozatalt

a játékszervezést

a cselezést

a helyzetkihasználást

a bejezést és

a támadó fejjátékot

vizsgálták meg tüzetesen.

Az utolsó kategóriában Erling Haaland, a Manchester City szupersztárja van az élen, a 100-as teljesítményindexen ő 100-as, vagyis tökéletes pontszámot kapott, a 30 éves Varga Barnabás viszont ott van a negyedik helyen 97,9-es értékeléssel.

A lista második helyén egyébként José Manuel López (Palmeiras), a harmadikon pedig Ronaldo Martínez (Club Atlético Platense) van 98,6-os, illetve 98,2-es pontszámmal, ami azt jelenti, hogy egy hajszálnyival előzik csak meg a magyar játékost.

Varga Barnabás a jelenlegi is zajló idényben az eddig lejátszott 16 tétmérkőzésén 13 gólt szerzett, minden sorozatot figyelembe véve fejjel összesen 7 alkalommal volt eredményes.