ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.17
usd:
333.68
bux:
102968.67
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lamine Yamal, az FC Barcelona játékosa ünnepel a spanyol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságban, a La Ligában játszott FC Barcelona - Real Madrid mérkõzés végén Barcelonában 2025. május 11-én. Az FC Barcelona 4-3-ra legyõzte a címvédõ Real Madridot.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Siu Wu

Barcelona: jó hír a legjobbkor

Infostart / MTI

Lamine Yamal és Fermín López is felépült és játszhat a címvédő FC Barcelona csapatában a Real Madrid ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság jövő vasárnapi rangadóján.

Hans-Dieter Flick, a katalánok vezetőedzője pénteken elárulta: tervei szerint mindkét játékos pályára lép szombaton a Girona ellen, de lehet, hogy csak csereként.

„Visszatértek, de még nem tudnak kilencven percet játszani”

– fűzte hozzá.

A 18 éves Yamal hetek óta ágyéksérüléssel küzdött, előbb négy mérkőzést kihagyott, majd két meccs erejéig visszatért, de október 1-jén újra megsérült, ezért nem játszhatott Sevillában, ahol csapata 4–1-re kikapott, majd a spanyolok két győztes világbajnoki selejtezőjén sem.

Fermín López hat találkozót hagyott ki lábsérülés miatt.

Flick reményei szerint a brazil Raphinha is felépül combizomsérüléséből a Real Madrid elleni mérkőzés előtt. Játékosai közül Robert Lewandowski, Ferran Torres, Daniel Olmo, Gavi Páez és Joan García is hiányzik egészségi okok miatt.

A Barcelona kedden az Olimpiakoszt fogadja a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A bajnoki tabellán a második helyen áll, két ponttal lemaradva a Real Madridtól.

Kezdőlap    Sport    Barcelona: jó hír a legjobbkor

labdarúgás

barcelona

real madrid

el clasico

lamine yamal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb részletek az Otthonfelújítási Program változó szabályairól

Újabb részletek az Otthonfelújítási Program változó szabályairól
Több jelentős módosítás is életbe lép a Magyar Fejlesztési Bank koordinációjában megvalósuló, európai uniós társfinanszírozású Otthonfelújítási Programban. Csökken az önerő mértéke, és szélesedik a programban elvégezhető felújítások köre – mondta az InfoRádióban Kasziba Levente, az MFB EU-üzleti igazgatója.
 

Fontos kormányzati ígéret az Otthon Start program iránt érdeklődőknek

Donald Trump fogadta Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban

Donald Trump fogadta Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – magyar idő szerint kora este – érkezett meg a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel. A felek a Fehér Ház kabinettermében válaszoltak újságírói kérdésekre csaknem háromnegyed órán keresztül, mielőtt elvonultak a munkaebédre.
 

Német külügyminiszter: elfogadható Putyin budapesti látogatása

Beléphet-e Putyin az EU területére? Reagált az Európai Bizottság

Budapesti békecsúcs – megszólalt a TEK

VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Leminősítette Franciaországot az S&P!

Leminősítette Franciaországot az S&P!

Az S&P Global hitelminősítő pénteken „AA-/A-1+”-ról „A+/A-1”-re rontotta Franciaország minősítését, mivel úgy véli, hogy a költségvetési konszolidáció jelentős további költségvetési hiánycsökkentő intézkedések hiányában lassabb lesz a vártnál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nyugdíj utalás 2025 november: itt a pontos dátum, mikor érkezik a novemberi nyugdíjemelés

Nyugdíj utalás 2025 november: itt a pontos dátum, mikor érkezik a novemberi nyugdíjemelés

Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2025 novemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns Zelensky Tomahawk missiles could escalate Ukraine war

Trump warns Zelensky Tomahawk missiles could escalate Ukraine war

The US president pushes back on Ukraine's request for long-range missiles, as he meets Zelensky for talks at the White House.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 21:22
Arne Slot vázolta, hogyan kerülhet ki a Liverpool a gödörből
2025. október 17. 16:28
F1-es szakíró: a „papaya-szabály” a múlté, a mérleg nyelve Norris felé billen a McLarennél
×
×
×
×