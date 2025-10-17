Barcelona: jó hír a legjobbkor

Hans-Dieter Flick, a katalánok vezetőedzője pénteken elárulta: tervei szerint mindkét játékos pályára lép szombaton a Girona ellen, de lehet, hogy csak csereként.

„Visszatértek, de még nem tudnak kilencven percet játszani”

– fűzte hozzá.

A 18 éves Yamal hetek óta ágyéksérüléssel küzdött, előbb négy mérkőzést kihagyott, majd két meccs erejéig visszatért, de október 1-jén újra megsérült, ezért nem játszhatott Sevillában, ahol csapata 4–1-re kikapott, majd a spanyolok két győztes világbajnoki selejtezőjén sem.

Fermín López hat találkozót hagyott ki lábsérülés miatt.

Flick reményei szerint a brazil Raphinha is felépül combizomsérüléséből a Real Madrid elleni mérkőzés előtt. Játékosai közül Robert Lewandowski, Ferran Torres, Daniel Olmo, Gavi Páez és Joan García is hiányzik egészségi okok miatt.

A Barcelona kedden az Olimpiakoszt fogadja a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A bajnoki tabellán a második helyen áll, két ponttal lemaradva a Real Madridtól.