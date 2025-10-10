Végre megint útnak indult a Dhaulagirin Klein Dávid és Nagy Márton

Klein Dávid és Nagy Márton elindult csúcsmászó körére a Dhaulagirin - olvasható Klein Dávid Facebook-oldalán.

Korábban a nepáli zavargások nehezítették a csúcstámadást, majd Nagy Márton elviselhetetlen fájdalmai mögött bukkant fel veseprobléma, ezek a nehézségek viszont elhárultak, így már a megfelelő időablakot keresik, hogy megtámadják a 8167 méter magas hegyet - oxigénpalack és serpa nélkül.

Előttük összesen két magyar járt a Dhaulagirin.

A csúcstámadásra magyar idő szerint vasárnap éjjel, hétfő délelőtt kerülhet sor.

(A fotó az expedíció során, de még korábban készült.)