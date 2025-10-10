ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.4
usd:
337.31
bux:
101538.02
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Végre megint útnak indult a Dhaulagirin Klein Dávid és Nagy Márton

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A veseprobléma a múlté, a nepáli konfliktusok is messze vannak már. Az időjárás segít a pontos csúcstámadási időablak kijelölésében.

Klein Dávid és Nagy Márton elindult csúcsmászó körére a Dhaulagirin - olvasható Klein Dávid Facebook-oldalán.

Korábban a nepáli zavargások nehezítették a csúcstámadást, majd Nagy Márton elviselhetetlen fájdalmai mögött bukkant fel veseprobléma, ezek a nehézségek viszont elhárultak, így már a megfelelő időablakot keresik, hogy megtámadják a 8167 méter magas hegyet - oxigénpalack és serpa nélkül.

Előttük összesen két magyar járt a Dhaulagirin.

A csúcstámadásra magyar idő szerint vasárnap éjjel, hétfő délelőtt kerülhet sor.

(A fotó az expedíció során, de még korábban készült.)

Kezdőlap    Sport    Végre megint útnak indult a Dhaulagirin Klein Dávid és Nagy Márton

klein dávid

hegymászó

nagy márton

dhaulagiri

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyéki Balázs: a Pro Recco ellen nyerni a csúcsok csúcsát jelenti a vízilabdában

Nyéki Balázs: a Pro Recco ellen nyerni a csúcsok csúcsát jelenti a vízilabdában

Az FTC férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője az Európai Szuperkupa megnyerése után azt mondta az InfoRádióban, hogy az elmúlt hetekben sok problémával küszködtek, míg az olasz klub játékosai nagyon jó állapotban érkeztek Budapestre, ezért még értékesebbnek tartja a győzelmet, és bízik benne, hogy a szezon későbbi részében jobban teljesítenek majd. Arra is kitért, hogy szerinte milyen szempontból múlja felül az Európai Szuperkupa a vb-döntőket.
Nagy megállapodás - Íme az azonnali gázai lépések

Nagy megállapodás - Íme az azonnali gázai lépések

Izraeli idő szerint péntek délig visszavonul a tűzszüneti megállapodás első szakaszának megállapodása szerinti új vonalakra az izraeli hadsereg a Gázai övezetben - közölte a hadsereg.
 

Véget ér a gázai háború, döntött az izraeli kormány

Magyar túsz szabadulását készítik elő Gázában

Donald Trump: hétfő vagy kedd az öröm napja lesz

Így lesz Izrael és a Hamász is győztes – Szalai Máté az új alkuról

Orbán Viktor: Krasznahorkai László szerzett néhány évtizedet a magyar nemzet számára

Orbán Viktor: Krasznahorkai László szerzett néhány évtizedet a magyar nemzet számára

 

Tarr Béla: Krasznahorkai Nobelje az összes kitüntetés megérdemelt koronája

Tekintélyes összeg is jár a Nobel-díj mellé

Megszólalt Krasznahorkai László: azért írtam, hogy kijavítsam az előző írásom hibáit

„Föld fölötti lebegés van” – Krasznahorkai László Nobel-díjáról a szerkesztője

Az apokalipszis magyar mestere - Krasznahorkai László Nobel-díja

"Eljön az idő, amikor a mesterséges intelligencia megírja a következő Krasznahorkai-regényt"

VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat, következő állomás: Szombathely - Fókuszban a finanszírozás

Folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat, következő állomás: Szombathely - Fókuszban a finanszírozás

Amikor napon belül változnak a gazdasági kilátások, a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy akár egyetlen finanszírozási lehetőségről is lemaradjanak. A Portfolio országos, 15 várost érintő rendezvénysorozata éppen ezért ad kiemelt alkalmat arra, hogy a cégek közvetlenül, első kézből tájékozódjanak a legújabb fejlesztési és forrásbevonási megoldásokról. A programban a KAVOSZ kedvezményes konstrukciói mellett részletesen bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram is, amely a tőkefinanszírozás új formáját kínálja a hazai vállalkozások számára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sok magyar kínját állíthatná meg: ezt a jolly jokert valamiért nem játsszák ki az egészségügyben

Sok magyar kínját állíthatná meg: ezt a jolly jokert valamiért nem játsszák ki az egészségügyben

A Lelki Egészség Világnapja kapcsán a hazai állapotokról Dr. Wernigg Róbertet, a Magyar Pszichiátriai Társaság főtitkárát kérdeztük.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians begin returning to Gaza's north as Israel says ceasefire now in effect

Palestinians begin returning to Gaza's north as Israel says ceasefire now in effect

Hamas now has 72 hours to release the hostages under the terms of the agreement approved by Israel overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 11:50
Nyéki Balázs: a Pro Recco ellen nyerni a csúcsok csúcsát jelenti a vízilabdában
2025. október 10. 08:23
Csata jön Ukrajna ellen - sport a tévében
×
×
×
×