ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.47
usd:
336.85
bux:
101851.36
2025. október 8. szerda Koppány
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Nagy Marci / Facebook

Nagy Márton mégis nekimegy a Dhaulagirinek, megvan az időablak

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Klein Dávid és Nagy Márton hegymászó a Himalájában átélt "vesés" viszontagságok után mégis úgy döntött, hogy megpróbál feljutni a 8000 méternél is magasabb hegyre. Egy filmes, Géczy Dávid is velük van, nagyszerű alkotásra van kilátás, hiszen előzőleg a nepáli zavargások adtak "történéseket". Így áll most a helyzet.

Nagy Márton hegymászó október 2-án lett rosszul a Dhaulagiri alaptáborában, másnap helikopterrel vitték le a pokharai kórházba.

Pintér László, a Mozgásvilág hegymászás-szakújságírója az InfoRádióban elmondta, megvolt a két sikeres akklimatizációs körük Klein Dáviddal, melynek során azért nagyjából elértek egy olyan alkalmazkodási szintet, amivel már lehet próbálkozni a csúcsmászással is, viszont közbeszólt az élet, és Nagy Mártonnak nagyon heves hastáji panaszai voltak, erről derült ki később, hogy veseköve van, ez okozott iszonyatos görcsöket.

Ezt követően profi ellátásban részesült a kórházban a fiatalabbik mászó, egy éjszakát kellett bent töltenie.

Szerencsére a mászóknak még egy Nepálban élő magyar orvospárral is sikerült konzultálniuk - mint az Infostarton is beszámoltunk róla, ők intézték a kórházi fogadást.

Nagy Márton - Pintér László beszámolója szerint - nagyon jól érzi magát most már, és az orvosokkal konzultálva úgy döntött, visszatér még a hegyre.

"Reméljük, hogy Marci jól döntött" - fogalmazott Pintér László.

A hegymászók jelenleg az alaptáborban vannak, várják az időjárási ablakot, amikor mászhatnak; ez most úgy látni, október 12-13 lehet, az időjárás akkor lehet majd kegyes.

Nagy Márton és Klein Dávid palack nélkül csütörtökön vagy pénteken indulhat el felfelé az alaptáborból. Az egyes és a kettes alaptáborban már "van ledepózva" felszerelésük, amit majd tovább tudnak vinni a hármas tábor felé, tehát van fenn sátor, van élelem is, ezeket tehát már nem kell még egyszer felvinni, csak majd lehozni.

"Egy csúcsmászó kör előszobájában vannak, és most várják a jó időt, és mi meg abban reménykedünk, hogy Marci szervezete tényleg csak egy nagy felkiáltójelet dobott, és nem lesz a továbbiakban semmi probléma" - jegyezte meg Pintér László.

A 8167 méteres Dhaulagiri a világ hetedik legmagasabb hegye, a csúcsán eddig a magyarok közül Erőss Zsolt és a nagyváradi Varga Csaba járt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Nagy Márton mégis nekimegy a Dhaulagirinek, megvan az időablak

nepál

hegymászás

himalája

nagy márton

dhaulagiri

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kövér László: globális háttérhatalmi játszmák veszélyeztetik hazánk függetlenségét

Kövér László: globális háttérhatalmi játszmák veszélyeztetik hazánk függetlenségét

Kövér László, az Országgyűlés elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában részletesen beszélt a magyar szuverenitás jelentőségéről, a belpolitikai ellenfelekről, valamint a globális háttérhatalmak befolyásáról a közép-európai régióban.
 

Alapjogokért Központ: a szeptembert is a Fidesz nyerte, a Tisza nem tudja visszavenni a napirend irányítását

Korán jön a Kormányinfó

Szijjártó Péter két új, vállalkozásokat támogató intézkedést jelentett be

VIDEÓ
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyan energetikai forradalom indul Magyarországon, ami évtizedekre meghatározza a jövőnket

Olyan energetikai forradalom indul Magyarországon, ami évtizedekre meghatározza a jövőnket

A magyar energiapolitika új irányairól, a Jedlik Ányos Program befektetési hatásairól és a magántőke szerepéről vitáztak a szakértők a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencia zárópaneljében. A beszélgetésen Steiner Attila államtitkár, Csatári László, a Trustify Befektetési Alapkezelő befektetési vezérigazgató-helyettese és Balástyai Márk, a Futureal Energy Partners vezérigazgatója egyaránt hangsúlyozták: a hálózatfejlesztés, az energiatárolás és a földgázkitettség csökkentése kulcskérdés a következő években. A geotermia, a biogáz és a szélenergia egyre inkább a magyar energiamix meghatározó elemei lehetnek, de a finanszírozási és engedélyezési kockázatok még komoly kihívást jelentenek. A résztvevők szerint a magán- és állami tőke együttműködésével fenntartható, piaci alapon működő beruházások valósíthatók meg. A cél, hogy Magyarország a következő évtizedben stabil, időjárásfüggetlen és kiszámítható energiarendszert építsen ki.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a háborúról Ursula von der Leyen: elkerülhetetlen a hadba lépés?

Megszólalt a háborúról Ursula von der Leyen: elkerülhetetlen a hadba lépés?

Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség&quot; - jelentette ki Ursula von der Leyen

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside one battle-scarred Gaza building, displaced families tell the story of the war

Inside one battle-scarred Gaza building, displaced families tell the story of the war

The Skeik building, in a quiet road in western Gaza City, has seen many families pass through it since the war began.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 8. 16:58
Fekete szalaggal lép pályára az örmények ellen a magyar válogatott
2025. október 8. 15:34
Új hír érkezett az újabb műtéten áteső Szilágyi Áron állapotáról
×
×
×
×