Nagy Márton mégis nekimegy a Dhaulagirinek, megvan az időablak

Nagy Márton hegymászó október 2-án lett rosszul a Dhaulagiri alaptáborában, másnap helikopterrel vitték le a pokharai kórházba.

Pintér László, a Mozgásvilág hegymászás-szakújságírója az InfoRádióban elmondta, megvolt a két sikeres akklimatizációs körük Klein Dáviddal, melynek során azért nagyjából elértek egy olyan alkalmazkodási szintet, amivel már lehet próbálkozni a csúcsmászással is, viszont közbeszólt az élet, és Nagy Mártonnak nagyon heves hastáji panaszai voltak, erről derült ki később, hogy veseköve van, ez okozott iszonyatos görcsöket.

Ezt követően profi ellátásban részesült a kórházban a fiatalabbik mászó, egy éjszakát kellett bent töltenie.

Szerencsére a mászóknak még egy Nepálban élő magyar orvospárral is sikerült konzultálniuk - mint az Infostarton is beszámoltunk róla, ők intézték a kórházi fogadást.

Nagy Márton - Pintér László beszámolója szerint - nagyon jól érzi magát most már, és az orvosokkal konzultálva úgy döntött, visszatér még a hegyre.

"Reméljük, hogy Marci jól döntött" - fogalmazott Pintér László.

A hegymászók jelenleg az alaptáborban vannak, várják az időjárási ablakot, amikor mászhatnak; ez most úgy látni, október 12-13 lehet, az időjárás akkor lehet majd kegyes.

Nagy Márton és Klein Dávid palack nélkül csütörtökön vagy pénteken indulhat el felfelé az alaptáborból. Az egyes és a kettes alaptáborban már "van ledepózva" felszerelésük, amit majd tovább tudnak vinni a hármas tábor felé, tehát van fenn sátor, van élelem is, ezeket tehát már nem kell még egyszer felvinni, csak majd lehozni.

"Egy csúcsmászó kör előszobájában vannak, és most várják a jó időt, és mi meg abban reménykedünk, hogy Marci szervezete tényleg csak egy nagy felkiáltójelet dobott, és nem lesz a továbbiakban semmi probléma" - jegyezte meg Pintér László.

A 8167 méteres Dhaulagiri a világ hetedik legmagasabb hegye, a csúcsán eddig a magyarok közül Erőss Zsolt és a nagyváradi Varga Csaba járt.