Vogel Soma kapus a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornájának negyeddöntőjében játszott Olaszország - Magyarország mérkőzés végén a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 7-én. A magyar válogatott büntetőpárbajjal 12-10-re győzött.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Felépült rettenetes sérüléséből a vízilabda-válogatott kapusa

Infostart / MTI

A válogatott klasszisa, Vogel Soma is együtt készül a Bajnokok Ligájában címvédő FTC-Telekom férfi vízilabdacsapatával, amely jövő szerdán az olasz Pro Reccóval csap össze az Európai Szuperkupáért.

Nyéki Balázs együttese csütörtökön délelőtt, a Komjádi Uszodában az előző idényben BL-bronzérmes Barcelonetával találkozott edzőmérkőzésen azt követően, hogy hétfő óta együtt gyakorolt a spanyol gárdával.

A vízben feltűnt Vogel Soma, a válogatott kapusa is, aki sérülés miatt kihagyta a szingapúri világbajnokságot. A világ- és Európa-bajnok hálóőrrel kapcsolatban nyáron még olyan információkat lehetett hallani, hogy akár műtét és féléves kihagyás is várhat rá.

"Külföldi ajánlásra találtunk egy orvost, aki különböző injekciókkal bevethető állapotba hozta a csípőjét. Nagy valószínűséggel a Szuperkupa-meccsen nem négynegyedes kapus lesz, de a mai vízilabdában szerintem nem is így kell gondolkozni. Az már egy nagy támogatás, hogy ott lesz a vízben, az ellenfélnek pedig riasztó" - nyilatkozott az MTI-nek az FTC vezetőedzője.

A Ferencváros az elmúlt időszakban több külföldi sztárcsapattal is együtt készült, előbb New Yorkban éppen a Pro Reccóval játszott bemutató mérkőzéseket, majd a Jadran Split, most pedig a Barceloneta érkezett Budapestre.

"Mindegyik azt szolgálta, hogy készen álljunk a Szuperkupára. A Reccót valamennyire megismertük, a világ két legjobb csapata készülhetett együtt, a Jadran a Magyar Kupa négyes döntője előtt volt fontos, hiszen egy jóval harcosabb vízilabdát játszik, a Barcelonetára pedig azért volt szükségünk, mert ahogyan arra számítani lehetett, a Magyar Kupa másfajta mederben zajlott" - fogalmazott a szakember.

Érdekesség, hogy a Ferencváros az előző idényben egyetlen tétmérkőzést vesztett el, éppen a két magyar válogatott játékost, Burián Gergelyt és Vigvári Vincét foglalkoztató Barceloneta otthonában kapott ki, a BL negyeddöntős csoportküzdelmei során, ötméteresekkel.

A Szuperkupa-találkozóval kapcsolatban Nyéki Balázs megjegyezte, több sérülés is hátráltatja a csapatot, a Recco ellen ugyanakkor - amely egyértelműen a következő fél év legfontosabb összecsapása lesz - mindenki ott akar lenni. Egyedül Molnár Erik hagyja ki biztosan a meccset.

"Ezeken a mérkőzéseken mindig apróságok döntenek, ha mentálisan jobb állapotban leszünk, akkor nyerhetünk" - jelentette ki a szakember.

