A kezdőcsapatok. Genk: Van Crombrugge – El Ouahdi, Sadick, Smets, Kayembe – Heynen, Hrosovsky, Bangoura – J. Ito, O Hjon Gju, Steuckers. FTC: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Cadu, Tóth A., Keita, Levi, O' Dowda – Varga, Joseph.

Fradi-szöglettel kezdődött a mérkőzés, de a 3. percben El Ouahdi helyzetbe került, szerencsére éles szögben. Dibusz védeni tudott.

Bár többet birtokolja a labdát a belga csapat, különösen a jobb oldalon támadásokat forszírozva, eddig azonban nincs nagy helyzet. A Ferencváros állja a sarat védekezésben, de csak nagyon ritkán futja ellenakcióra.

A 25. percben egy balról küldött beadás után O Hjon Gju középen centikkel maradt le a labdáról. Mindenképpen a dél-koreai az ellenfél legveszélyesebb csatára.

Joseph a saját kapuja előtt mentett egy jó genki beadás után. Dicséretes.

A 35. percben érdekes ítélet: Dibusz nyolc másodpercen belül nem hozta játékba a labdát, ezét az ellenfél következett, szöglettel. Ez az új szabály. A szögletből nem lett semmi.

Keita messziről kapura lőtt, pontosabban jóval a kapu fölé.

A 41. percben Joseph védőkkel a nyakán lövőhelyzetbe került, szépen védett Van Crombrugge.

Gyönyörű góllal szerzett vezetést a Fradi, Levi kiváló beadását Varga Barnabás a a kapu bal oldalába bólintotta, 0-1.

A mezőnyfölény semmit sem ért, a Genk nem tudott gólt szerezni, a Ferencváros egy helyzetből egyet értékesített. 1–0 a zöld-fehéreknek a szünetben.