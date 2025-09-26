ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.1
usd:
335.72
bux:
98014.87
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa (b2) gólt kap a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának első fordulójában játszott Ferencváros TC - Viktoria Plzen mérkőzésen a budapesti Groupama Arénában 2025. szeptember 25-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Robbie Keane hitt a pontszerzésben, de Orbán Viktornak és Csányi Sándornak is üzent a vb kapcsán

Infostart / MTI

Robbie Keane vezetőedző elsősorban játékosai hozzáállását dicsérte a vendég Viktoria Plzen ellen 1-1-es döntetlennel zárult Európa-liga-mérkőzés után.

A Ferencváros az első félidő elején gól-, a szünet előtt pedig emberhátrányba is került az alapszakasz első fordulójának csütörtök esti találkozóján, de a magyar csapat nem adta fel a küzdelmet, s végül a 94. percben szerzett góllal egyenlített, így egy pontot otthon tartott.

„Azt mondtam a srácoknak a félidőben, hogy most bátornak kell lenniük, nem szabad visszaállniuk, hanem küzdeniük kell az egyenlítésért” – mondta az ír szakember, aki úgy fogalmazott, „,nem tetszett” neki a kapott gól és a piros lap sem.

„Akárhogyan is van, örülni kell, ha egy ilyen mérkőzésen az utolsó pillanatban sikerül gólt szerezni emberhátrányban. Túl régóta vagyok a futballban játékosként és edzőként is ahhoz, hogy tudjam ezt értékelni. A mottóm az, hogy ha nem tudsz nyerni, legalább ne veszíts” – mondta Keane, aki a pályára küldött cserejátékosok közül név szerint kiemelte Jonathan Levit és az egyenlítő találatnál gólpasszt adó Gabi Kanichowskyt.

„Igen, még a 94. percben is hittem benne, hogy pontot szerezhetünk. Általában azt szoktuk mondani, hogy a szurkolóink a csapat 12. játékosa, de ezúttal azt kell mondanunk, hogy ők voltak a 11. futballista. Nem tudunk elég hálásak lenni nekik, hiszen végig űzték-hajtották a fiúkat, ők pedig egy pillanatra sem adták fel a küzdelmet, ami nagyon tetszett, mert ezt a mentalitást akarom látni mindig” – fogalmazott a 45 éves tréner.

A sajtótájékoztató végén Keane jelezte, betartja a szabályokat, de változatlanul nem ért egyet azzal, hogy kötelezően játszatnia kell öt magyar játékost az európai kupameccseken és a bajnokságban is.

„Egyrészt vannak olyan légiósok, akik megdolgoztak a lehetőségért és megérdemelnék, hogy a hétvégén pályára lépjenek, nekem viszont kötelességem betartani az előírást. Szerintem túl messzire mentek ezzel. Biztos vagyok abban, hogy Magyarország válogatottja ott szeretne lenni a világbajnokságon, ahogyan az ír csapat is.

Tudom, hogy a miniszterelnök úr és a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke is azt akarja, hogy a magyar csapat ott legyen a vb-n. De ha Tóth Alex, Varga Barnabás, és a többi válogatott játékos 60-80 mérkőzéssel a lábában utazik el a vb-re, mindegyikőjük használhatatlan lesz ott”

– jelentette ki Robbie Keane.

Miroslav Koubek, a Plzen vezetőedzője úgy fogalmazott, a végeredmény csalódással tölti el, ugyanakkor a teljes mérkőzést figyelembe véve „sok minden rosszul alakult” a számukra.

„Azt kell mondanom, hogy nincs elég rutinunk, a kulcsjátékosaink kicsit tapasztalatlanok, ebből is adódóan taktikai hibákat követtünk el és mindez talán egy kis naivitással párosul” – nyilatkozta, hangsúlyozva, hogy a második félidőben az emberhátrány ellenére sokkal jobban futballozott a Ferencváros, mint az első 45 percben.

„Az első félidő a mi szempontunkból jó volt, érezhető és látható volt az elhivatottságunk, viszont a folytatásban nagy szükségünk lett volna a második gólra, de azt sajnos nem sikerült megszereznünk” – mondta Koubek.

A Ferencváros a jövő csütörtökön sorra kerülő második fordulóban a belga Genk vendége lesz.

Kezdőlap    Sport    Robbie Keane hitt a pontszerzésben, de Orbán Viktornak és Csányi Sándornak is üzent a vb kapcsán

labdarúgás

ferencváros

európa-liga

fradi

robbie keane

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orosz vadászgépek miatt küldték fel a magyar Gripeneket

Orosz vadászgépek miatt küldték fel a magyar Gripeneket

Riasztották a NATO vadászgépeit öt orosz katonai gép miatt, amelyek megközelítették Dánia légterét csütörtökön. Magyar Gripeneket is a levegőbe emeltek.
 

Drónriasztás Dániában, megint le kellett zárni a repteret

Demkó Attila: a NATO rá akar ijeszteni az egyértelműen provokáló Oroszországra

Volodimir Zeleszkij ukrán elnök bejelentette, nem indul a következő elnökválasztáson

Románia élesíti a légvédelmet: új szabály a légtérsértőkre

A Kreml nagyon bízik Donald Trumpban, akkor is, ha most máshogyan beszél

Szijjártó Péter: Nyugat-Európa titokban vásárol orosz kőolajat

VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.26. péntek, 18:00
Bazsó Gábor Karotta
autópiaci és technológiai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Reagált Moszkva: nincs semmilyen titkos NATO-ultimátum, teljes kitaláció a tárgyalás

Reagált Moszkva: nincs semmilyen titkos NATO-ultimátum, teljes kitaláció a tárgyalás

Teljes kitalációnak nevezte Oroszország külügyi szóvivője, Marja Zaharova a Bloomberg tegnapi sztoriját, melyben azt írták, hogy egy diszkrét diplomáciai találkozón figyelmeztette Moszkvát három európai NATO-tagállam arra, hogy a legközelebbi légtérsértéskor tüzet fognak nyitni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még szinte fillérekért foglalhatsz &quot;télből a nyárba&quot; utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki

Még szinte fillérekért foglalhatsz &quot;télből a nyárba&quot; utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki

Miközben itthon lassan bekapcsoljuk a fűtést és előkerülnek a vastag kabátok, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább napsütéses tengerparton, egzotikus szigeten vagy arab luxustelepen töltik a telet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former FBI director James Comey indicted on two charges

Former FBI director James Comey indicted on two charges

James Comey says he is innocent after being accused of lying to Congress in 2020 while testifying about leaks to the media.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 22:57
Sorsoltak a Ligakupában, ellenfelet kapott a Liverpool is
2025. szeptember 25. 21:00
Az utolsó labdaérintéssel egyenlített a több mint ötven percet emberhátrányban játszó Ferencváros
×
×
×
×