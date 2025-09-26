Robbie Keane hitt a pontszerzésben, de Orbán Viktornak és Csányi Sándornak is üzent a vb kapcsán

A Ferencváros az első félidő elején gól-, a szünet előtt pedig emberhátrányba is került az alapszakasz első fordulójának csütörtök esti találkozóján, de a magyar csapat nem adta fel a küzdelmet, s végül a 94. percben szerzett góllal egyenlített, így egy pontot otthon tartott.

„Azt mondtam a srácoknak a félidőben, hogy most bátornak kell lenniük, nem szabad visszaállniuk, hanem küzdeniük kell az egyenlítésért” – mondta az ír szakember, aki úgy fogalmazott, „,nem tetszett” neki a kapott gól és a piros lap sem.

„Akárhogyan is van, örülni kell, ha egy ilyen mérkőzésen az utolsó pillanatban sikerül gólt szerezni emberhátrányban. Túl régóta vagyok a futballban játékosként és edzőként is ahhoz, hogy tudjam ezt értékelni. A mottóm az, hogy ha nem tudsz nyerni, legalább ne veszíts” – mondta Keane, aki a pályára küldött cserejátékosok közül név szerint kiemelte Jonathan Levit és az egyenlítő találatnál gólpasszt adó Gabi Kanichowskyt.

„Igen, még a 94. percben is hittem benne, hogy pontot szerezhetünk. Általában azt szoktuk mondani, hogy a szurkolóink a csapat 12. játékosa, de ezúttal azt kell mondanunk, hogy ők voltak a 11. futballista. Nem tudunk elég hálásak lenni nekik, hiszen végig űzték-hajtották a fiúkat, ők pedig egy pillanatra sem adták fel a küzdelmet, ami nagyon tetszett, mert ezt a mentalitást akarom látni mindig” – fogalmazott a 45 éves tréner.

A sajtótájékoztató végén Keane jelezte, betartja a szabályokat, de változatlanul nem ért egyet azzal, hogy kötelezően játszatnia kell öt magyar játékost az európai kupameccseken és a bajnokságban is.

„Egyrészt vannak olyan légiósok, akik megdolgoztak a lehetőségért és megérdemelnék, hogy a hétvégén pályára lépjenek, nekem viszont kötelességem betartani az előírást. Szerintem túl messzire mentek ezzel. Biztos vagyok abban, hogy Magyarország válogatottja ott szeretne lenni a világbajnokságon, ahogyan az ír csapat is.

Tudom, hogy a miniszterelnök úr és a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke is azt akarja, hogy a magyar csapat ott legyen a vb-n. De ha Tóth Alex, Varga Barnabás, és a többi válogatott játékos 60-80 mérkőzéssel a lábában utazik el a vb-re, mindegyikőjük használhatatlan lesz ott”

– jelentette ki Robbie Keane.

Miroslav Koubek, a Plzen vezetőedzője úgy fogalmazott, a végeredmény csalódással tölti el, ugyanakkor a teljes mérkőzést figyelembe véve „sok minden rosszul alakult” a számukra.

„Azt kell mondanom, hogy nincs elég rutinunk, a kulcsjátékosaink kicsit tapasztalatlanok, ebből is adódóan taktikai hibákat követtünk el és mindez talán egy kis naivitással párosul” – nyilatkozta, hangsúlyozva, hogy a második félidőben az emberhátrány ellenére sokkal jobban futballozott a Ferencváros, mint az első 45 percben.

„Az első félidő a mi szempontunkból jó volt, érezhető és látható volt az elhivatottságunk, viszont a folytatásban nagy szükségünk lett volna a második gólra, de azt sajnos nem sikerült megszereznünk” – mondta Koubek.

A Ferencváros a jövő csütörtökön sorra kerülő második fordulóban a belga Genk vendége lesz.