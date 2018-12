Ledöbbent Hosszú Katinkán a szövetségi kapitány

Nehezen találja a jelzőket arra Sós Csaba úszókapitány, amit Hosszú Katinka művelt a rövidpályás úszó-világbajnokság második versenynapján. Ismert, az Iron Lady előbb világranglista-első idővel nyert 200 m pillangón, majd 7 századmásodperccel alulmaradva a győztessel szemben szerzett ezüstérmet 100 háton.

"A 200 pillangó különösen abba az irányba mutatott, amiről mostanában beszélgetünk: pár tizedmásodpercre van élete legjobbjától, miután egy nappal korábban úszott egy nagyszerű 400 vegyest"

- értékelt Sós az InfoRádiónak. Felidézte,

a régebbi rehabilitációs technikák mellett egy olyan úszás után két napig ágyban feküdtek a versenyzők, nem hogy két ilyen úszással jelentkeztek másnap.

Arra kitérve, hogy 200 pillangón az utolsó 25 méteren fél testhosszal volt jobb riválisánál Hosszú Katinka, a kapitány azt mondta, ez "magyaros" dolog, megvan annak az edzésmódszertana, hogy hagyományosan miért mi jövünk ki jobban az ilyen csatákból, "de Katinka emberileg is külön alkalmas erre" - méltatta a versenyzőt.

Abban nem teljesen biztos viszont, hogy a 100 hát aranya a kötélre úszáson múlt, ugyanis előfordulhatott, hogy az amerikai Smoliga úgymond kacskaringósan úszott (akár 100 helyett így 102 métert is), hisz ő ugyanúgy nem találta az egyenes utat, mint a többiek. 50-es medencében viszont - mint Sós egyértelművé tette -

"ez a kislány nem ellenfél Katinkának".

Sós Csaba szerint nem különleges, hogy a mostani rövidpályás vb-n "egyemberes" a válogatott, hisz a sydney-i olimpián Kovács Ágnes, Pekingben pedig Cseh László is egyedül volt érmes, ráadásul most nem is a legerősebb összeállításában utazott Hangcsouba a csapat. "Az edzőink dolgoznak azon, hogy összeszedjék a versenyzőiket" - tette hozzá.

Nyitókép: Illyés Tibor