Hosszú Katinka világbajnok 400 vegyesen

A háromszoros olimpiai bajnok már a délelőtti előfutamban is jól úszott, és első helyen, több mint négy másodperces előnnyel jutott a magyar idő szerint nem sokkal dél után kezdődő fináléba.

"Mindig meg szoktam tippelni, milyen időt úszom, négyszáz vegyesen olyan 4:25 körülire gondoltam, ezért nagyon örülök ennek az eredménynek. Ugyanakkor nem vonok le ebből semmilyen következtetést, csakis az esti döntőre koncentrálok" - mondta akkor, és így is tett. A döntőben egy pillanatra sem volt kétséges, hogy megszerzi 14. világbajnoki címét is a 25 méteres medencében. Végig vezette a mezőnyt, csupán a mellúszásban csökkent némileg akkor már tetemes, többméteres előnye, és végül 4:21.40 perces idővel csapott célba, ami idei legjobb eredménye.

Több mint négy másodpercet vert a másodikként beérő amerikai Melanie Margalisra (4:25,84), míg a harmadik a francia Fantine Lesaffre (4:27,31) lett.

Hosszú, aki az "esti" program egyetlen magyar fellépője volt, alig fél óra pihenő után ismét rajthoz állt, ezúttal a 100 méteres hátúszásban. Az előfutamból másodikként, a harmadik legjobb idővel jutott a legjobb 16 közé. A reggel a leggyorsabban úszó amerikai Olivia Smoliga ismét ott volt a magyar versenyző mellett, és meg is nyerte a futamot. Hosszú Katinka végül a szintén amerikai Kathleen Baker mögött harmadikként úszott be (56,46 mp), és ők hárman érték el összesítésben is a legjobb időt, így a magyar úszó a harmadik idővel került a szerdai fináléba.

Nyitókép: MTI/EPA/Roman Pilipej