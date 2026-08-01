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Magyar Péter is aláírta a spanyol kormányt bíráló levelet – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Rendkívüli energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a kormány. 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti Erőmű. Megkezdődött a Független Közmédia Testület tagjainak jelölési folyamata. Az InfoRádió legfontosabb szombati hírei.

Rendkívüli energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a kormány, miután a Paksi Atomerőmű teljesítménye a megszokott 2000 megawattról mintegy 480 megawattra csökkent, és a teljes leállás lehetősége is felmerült. Hétfőtől 17 és 22 óra között szünetel a vasúti teherszállítás, az államigazgatásban pedig a jövő hét első három napján otthoni munkavégzést rendelnek el azokban a munkakörökben, ahol ez megoldható. Az állami intézmények díszkivilágítását lekapcsolják, és a kormány a vállalatokat is fogyasztásuk csökkentésére kéri. A legnagyobb ipari energiafelhasználók eddig mintegy 240 megawattnyi terheléscsökkentést vállaltak, ami egy kisebb erőmű termelésének felel meg. Szükség esetén a Mavir kötelező fogyasztáscsökkentést is elrendelhet a nagyfogyasztóknál.

A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti Erőmű - jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormányfő megköszönte a javításban résztvevők munkáját.

A miniszterelnök Facebook-bejegyzésben kérte, hogy a következő napokban mindenki csökkentse áramfogyasztását a kritikus, 17 és 22 óra közötti időszakban. Magyar Péter amellett arra is felszólított, hogy lehetőség szerint mellőzzék a locsolást, az autómosást, a medencék feltöltését és minden halasztható ivóvíz-felhasználást. Szerinte az energia- és vízellátás biztonságának fenntartása közös felelősség.

Az E.ON megerősített készenléttel biztosítja az áramellátást a rendkívüli hőség idején. A szolgáltató növelte hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, valamint több tervezett áramszünetet elhalasztott. A lakosságot és a vállalkozásokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban csökkentsék energiafogyasztásukat.

Budapest ivóvízellátása stabil, ezért nincs szükség vízkorlátozás bevezetésére – közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely ugyanakkor arra kérte a budapestieket, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel a biztonságos ellátás fenntartása érdekében. A főváros több energiatakarékossági intézkedést is bevezetett, egyebek mellett a közösségi közlekedésben, a díszkivilágításnál és az önkormányzati intézmények működésében.

A tartós hőség miatt több strand is meghosszabbított nyitvatartással és kedvezményekkel várja a fürdőzőket. Budapesten a Palatinus és a Római Strandfürdő augusztus 4-ig este 8 óráig tart nyitva a harmadfokú hőségriadó idején. Több vidéki városban ingyenes vagy kedvezményes esti strandolást is biztosítanak.

Megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord is pénteken. A fővárosi hajnali melegrekordot 25,3 Celsius-fokkal döntötték meg, míg délután Újpesten 39,4 fokot mértek, ami új napi melegrekordnak számít Budapesten. Az Újpesten és Győr-Likócson regisztrált 39,4 fok egyben beállította az erre a napra érvényes országos maximum-hőmérsékleti rekordot is.

Megkezdődött a Független Közmédia Testület tagjainak jelölési folyamata. A Közszolgálati Tanács ma tette közzé felhívását, amelyben médiaszakmai szervezetek jelentkezését várja. A testület a jövőben a közmédia feletti tulajdonosi jogokat gyakorolja majd. Tagjainak egyharmadát a kormánypártok, egyharmadát az ellenzéki pártok delegálják, a fennmaradó helyekre pedig médiaszakmai jelöltek kerülhetnek.

Magyar Péter miniszterelnök 21 másik európai uniós vezetővel együtt aláírta azt a levelet, amely bírálja a spanyol kormány migrációs politikáját a ceutai helyzet miatt – közölte Orbán Anita külügyminiszter. A levél előzménye, hogy az elmúlt napokban több tízezer illegális bevándorló érkezett Ceutába, Spanyolország észak-afrikai területére. Az aláíró vezetők szerint erősebb uniós fellépésre és a külső határok hatékonyabb védelmére van szükség.

Az Egyesült Államok több közel-keleti nagykövetsége arra figyelmeztette a térségben tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy készüljenek fel a terület elhagyására a regionális konfliktus esetleges súlyosbodása miatt. Az ammáni, jeruzsálemi és bagdadi amerikai nagykövetség azt javasolja, hogy az érintettek folyamatosan kövessék a biztonsági tájékoztatásokat, tájékozódjanak a rendelkezésre álló légi járatokról.

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Kezdőlap    Napinfo    Magyar Péter is aláírta a spanyol kormányt bíráló levelet – a nap hírei

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