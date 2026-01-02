ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images

Videón, ahogy két síelő lavinát indított el a Fogarasi-havasokban

Infostart

A Bilea-tó népszerű „meredek erkélyek” lejtőjén történt eset szerencsésen végződött. A hegyimentők most mindenkit óvatosságra intenek a megnövekedett lavinaveszély miatt.

Két síelő indított el lavinát a Fogarasi-havasokban, a Bilea-tó feletti népszerű lejtőn pénteken. A „meredek erkélyek” néven ismert szakaszon a hótömeg több mint 300 méteren zúdult le, a síelők szerencsére még időben ki tudtak menekülni a veszélyes zónából, így senki sem sérült meg, írta a szeretlekmagyarorszag.hu a Transtelex alapján.

A Szeben megyei hegyimentő-szolgálat közlése szerint az eset a hegység egyik legkedveltebb téli szakaszán történt. A mentőcsapatok kiemelték, hogy a síelők csak a szerencsének köszönhették a megmenekülésüket.

A hegyimentők egy videót is közzétettek az esetről, amelyen jól látszik, ahogy a hótömeg megindul a meredek hegyoldalról, majd egyre gyorsulva zúdul a tó környéke felé. A lavina sebessége és mérete miatt a helyzet könnyen tragédiába fordulhatott volna.

A megnövekedett lavinaveszély miatt a hegyimentők fokozott óvatosságra intenek mindenkit. Azt javasolják, hogy aki a Fogarasi-havasokba indul, az előzetesen tájékozódjon a hivatalos hó- és lavinahelyzeti előrejelzésekből. Emellett azt kérik a látogatóktól, hogy kerüljék az 1800 méter feletti, nem biztosított területeket, és szigorúan tartsák magukat a kijelölt útvonalakhoz, mivel a magashegyi időjárás rendkívül gyorsan változhat.

(Nyitóképünk illusztráció)

Kezdőlap    Külföld    Videón, ahogy két síelő lavinát indított el a Fogarasi-havasokban

románia

fogarasi-havasok

lavina

