Az USA fogja irányítani Venezuelát - jelenette be Donald Trump

Trump elnök közölte, hogy a Venezuela elleni támadásban egyetlen amerikai katona sem vesztette életét és egyetlen amerikai katonai eszköz sem semmisült meg, miközben az amerikai hadsereg "elsöprő erőt" vetett be a levegőben, a szárazföldön és a tengeren. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok „kész” egy második, „sokkal nagyobb” támadásra az ország ellen, amennyiben az szükséges lenne.

Szerinte Venezuelában minden politikai és katonai vezetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy ami Maduróval történt, velük is megtörténhet. „A venezuelai nép újra szabad” – tette hozzá. Mint mondta Amerika ma „biztonságosabb” és „büszkébb nemzet”.

If the world doesn’t unite against Donald Trump , then we are all doomed. pic.twitter.com/9AgmaoVFfb — Xola Nqola?? (@Xola_Nqola) January 3, 2026

Bejelentette, hogy egy „csoport” veszi át Venezuela irányítását, amíg „biztonságos, megfelelő és körültekintő átmenet” nem valósul meg. Amikor a riporterek rákérdeztek, hogy kikből áll majd ez a társaság, Trump azt válaszolta, hogy külügyminisztere, Marco Rubio tárgyalt Delcy Rodríguezzel. Ő Maduro alelnöke volt, és Trump szerint kifejezte hajlandóságát, hogy

„bármit megtegyen, amit az Egyesült Államok kér”.

Hozzátette: Washington nem akarja megkockáztatni, hogy "valaki más kerüljön hatalomra" úgy, hogy az a korábbi évekhez hasonló helyzetet eredményezzen. Kijelentette: az USA célja a "béke, a szabadság és az igazságosság" biztosítása a venezuelai nép számára, beleértve azokat is, akik jelenleg az Egyesült Államokban élnek, de vissza szeretnének térni hazájukba. "Venezuela az ő hazájuk" - mondta.

Trump elnök arról is beszélt, hogy amerikai társaságok fogják átvenni Venezuelában az olajkitermelést és helyre állítják a tönkrement lelőhelyeket. A termelés felfuttatásával pedig pénzt fognak keresni a latin-amerikai ország polgárainak. Venezuelában van a világ legnagyobb kőolaj tartaléka, ami a becslések szerint meghaladja a háromszáz milliárd hordót.

Az elnök után védelmi miniszter lépett az újságírók elé.

Azzal kezdte, hogy a szombat reggeli műveletet „tökéletesen végrehajtott, katonai és rendőri rajtaütésnek” nevezte. Pete Hegseth azt hangoztatta: Nicolás Maduro ugyanúgy „megkapta a lehetőséget, ahogy Irán is”, de szerinte a venezuelai elnök ezt „elszúrta”.

A sajtóértekezlet előtt Donald Trump egy fényképet tett közzé az Truth közösségi médiában, amely az elfogott venezuelai elnökről készült az Iwo Jima hadihajó fedélzetén. Ez a helikopterhordozó vitte az Egyesült Államokba Nicolás Madurot és feleségét.

Ahogy arról már az Infostart beszámolt: az amerikai igazságügy-miniszter bejelentette, hogy New Yorkban kábítószer-kereskedelem vádjával mindkettőjüket bíróság elé fogják állítani.