A Dunán sóderágyra futott a hajó.
Fotó: https://www.nicko-cruises.de/en/fleet/flussschiffe/nickovision

Esélytelen próbálkozások a Dunán a szállodahajó kiszabadítására

Infostart

Továbbra is a kavicságyon vesztegel a Duna 1792-es folyamkilométerénél, Gönyű térségében az a svájci szállodahajó, amely december 31-én hajnalban futott zátonyra. A Nicko Vision névre keresztelt luxusjármű hegymenetben haladt, amikor felakadt a folyómederben. A baleset során személyi sérülés nem történt, és az elsődleges vizsgálatok szerint a hajótest sem lékesedett át.

A mentési munkálatok már az év utolsó napján megkezdődtek, azonban a megfeneklett monstrumot nem sikerült lehúzni a zátonyról. Január elsején segédhajó érkezett a helyszínre, amelynek segítségével az utasok biztonságban elhagyhatták a járművet és folytathatták útjukat - írja a kisalfold.hu.

Ihász Róbert, az Erebe Yacht Club és Kikötő üzemeltetési és hajózási vezetője arról tájékoztatott, hogy a sekély vízállás miatt jelenleg nem lehetséges a hajó kiszabadítása.

A szakember kifejtette, hogy a szállodahajó várhatóan a következő nagyobb árhullámig a jelenlegi pozíciójában marad. A vízi közlekedésben ugyanakkor nem okoz fennakadást, mivel a hajózási útvonal szélén helyezkedik el, így a többi jármű zavartalanul elhaladhat mellette.

A helybéliek és a katasztrófaturisták körében is nagy figyelmet kapó eset rávilágít a Duna alacsony vízállásából adódó hajózási nehézségekre az év eleji időszakban.

Több baleset is nehezíti a közlekedést az M1-es autópályán és az 1-es főúton: Biatorbágy térségében hármas karambol történt, Tatabánya és Komárom között jelentős torlódás alakult ki, Herceghalomnál pedig szintén ütköztek járművek - számolt be az Útinform.

