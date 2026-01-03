Esélytelen próbálkozások a Dunán a szállodahajó kiszabadítására

A mentési munkálatok már az év utolsó napján megkezdődtek, azonban a megfeneklett monstrumot nem sikerült lehúzni a zátonyról. Január elsején segédhajó érkezett a helyszínre, amelynek segítségével az utasok biztonságban elhagyhatták a járművet és folytathatták útjukat - írja a kisalfold.hu.

Ihász Róbert, az Erebe Yacht Club és Kikötő üzemeltetési és hajózási vezetője arról tájékoztatott, hogy a sekély vízállás miatt jelenleg nem lehetséges a hajó kiszabadítása.

A szakember kifejtette, hogy a szállodahajó várhatóan a következő nagyobb árhullámig a jelenlegi pozíciójában marad. A vízi közlekedésben ugyanakkor nem okoz fennakadást, mivel a hajózási útvonal szélén helyezkedik el, így a többi jármű zavartalanul elhaladhat mellette.

A helybéliek és a katasztrófaturisták körében is nagy figyelmet kapó eset rávilágít a Duna alacsony vízállásából adódó hajózási nehézségekre az év eleji időszakban.