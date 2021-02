Kártérítésbe kezd a Google - a nap hírei

Egy nap alatt újabb 578 embernél mutatták ki a koronavírus fertőzést. Meghalt 78 többségében idős, krónikus beteg. 3729 embert ápolnak kórházban. Az aktív fertőzöttek száma 88 ezer körülire csökkent. A járvány kezdete óta már több mint 369 ezren kapták el a vírust, a halálos áldozatok száma meghaladta a 12 ezer 600-at.

Csütörtökön kezdődik a regisztrált 89 éven felüliek oltása a háziorvosoknál és az oltópontokon – közölte az oltási munkacsoport vezetője. György István az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: a vártnál kevesebben kapnak védőoltást, mivel a tervezettnél kevesebb vakcina érkezett az országba.

Az országos tisztifőorvos szerint bár kedvezően alakulnak a járványügyi adatok, vannak rossz jelek is Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján példaként említette, hogy még mindig magas az aktív fertőzöttek száma és több város szennyvizében is nő a vírus örökítőanyagának mennyisége. Szólt arról is, hogy megérkezett Magyarországra 20 ezer ember oltására elegendő orosz vakcina.

Lapértesülés szerint a jövőben előre megkapják az állami bértámogatást a vendéglátóiparban és a turizmusban érdekelt vállalkozók. A Magyar Nemzet azt írta: hogy a lépés a szállodák és a fitnesztermek üzemeltetőit is érinti. Eddig utólag fizették ezt a támogatási formát, mostantól azonban már a hónap elején megérkezik a pénz a vállalkozásokhoz.

Újabb 304 millió eurót folyósított Magyarországnak a koronavírus-járvány miatt megnövekedett munkanélküliség mérséklésére az Európai Bizottság Ezzel Magyarország a neki járó teljes, 504 millió eurós támogatást megkapta már.

Alaptörvény-ellenesnek és nemzetközi szerződésbe ütközőnek tartják az egészségügyi szolgálati törvényt az ágazati érdekképviseletek. Az Összefogás az Egészségügyért akciószövetségben résztvevő 5 szervezet az alapvető jogok biztosától azt kéri, hogy kezdeményezze a törvény alkotmányossági felülvizsgálatát. Álláspontjuk szerint a jogszabály megszünteti az egészségügyi dolgozók jogát a kollektív alkuhoz és átláthatatlanul korlátozza a sztrájkhoz fűződő alapvető jogukat. Az érdekképviseletek úgy értékelték, hogy mindez a magyar kormány által aláírt nemzetközi szerződésekkel is ellentétes, ezért fordultak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezethez.

Nyilvános online konzultációt indít a jogállam helyzetéről az uniós tagországokban az Európai Bizottság. Közleményük szerint a cél, hogy a testület az idei jogállamisági jelentés elkészítéséhez tényszerű tájékoztatást kapjon, elsősorban olyan nem kormányzati szervektől, amelyek a tagállamokban az igazságszolgáltatási rendszer, a korrupció és a médiapluralizmus kérdéseivel foglalkoznak.

Oroszországban két és fél év, büntetőtáborban letöltendő szabadságvesztésre változtatta az Alekszej Navalnijra korábban kiszabott felfüggesztett ítéletet az illetékes bíróság. A vád szerint az ellenzéki politikus megszegte a próbaidő feltételeit, mivel nem jelentkezett a hatóságoknál. A kérdéses időszakban ugyanakkor Németországban kezelték, miután augusztusban Szibériában megpróbálták megmérgezni.

Hajlandó kártérítést fizetni a nők hátrányos megkülönböztetése miatt indult eljárás lezárásáért a Google. Az amerikai hatóságok megállapították, hogy az óriáscég 2014 és 17 között kevesebb fizetést adott a nála alkalmazott nőknek, mint az ugyanabban a pozícióban dolgozó férfiaknak.

Nagy-Britanniában meghalt az a veterán katona, aki csaknem 33 millió fontot gyűjtött az állami egészségügyi szolgálatnak. Sir Tom Moore-t életének 101-ik évében érte a halál a koronavírus-fertőzés következtében fellépett tüdőgyulladás miatt. A második világháborús veterán akkor lett világhírű, amikor tavaly megfogadta, hogy századik születésnapja előtt járókeretével százszor körbesétálja kertjét. Cserébe adományokat kért mindenkitől az egészségügyi szolgálat számára a járvány elleni küzdelemre.