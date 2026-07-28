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Ariana Grande at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Christopher Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images)
Nyitókép: Christopher Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images

Ariana Grande legféltettebb titkait lopták el, most a bíróságon vágna vissza

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Ariana Grande beperelte azt a két hekkert, akik állítása szerint éveken át szisztematikusan támadták az ő és csapata számítógépeit, majd kiadatlan dalokról, stúdiófelvételekről és fotókról készült anyagokat loptak el, amelyeket később „nagy összegekért” értékesítettek a dark weben.

A Los Angeles-i bíróságon benyújtott kereset szerint csak 2023-ban 45 kiadatlan dal került a hekkerekhez, amelyek később kiszivárogtak az internetre. Az énekesnő 2011-es debütálása óta a beadvány szerint több száz hasonló eset történt. A keresetben nem nevezték meg a hekkereket, Grande ügyvédei azonban azt mondják, a per célja személyazonosságuk felderítése és felelősségre vonásuk – idézi a BBC tudósítását a Telex.

A beadvány szerint a hekkerek éveken át producerek és fotósok eszközeit támadták meg, hogy megszerezzék a felvételeket. 2025-ben például feltörték egy, korábban Grandéval együtt dolgozó producer telefonját, és hozzáfértek kiadatlan dalokhoz, demókhoz, valamint stúdiófelvételekhez. Egy évvel korábban pedig fotósnak adták ki magukat, és egy e-mailes átveréssel egy digitális technikust vettek rá arra, hogy küldjön nekik még nem publikált fotókat az énekesnőről.

Grande jogi képviselői a magánélet megsértésével, a kaliforniai hekkelésre vonatkozó törvények megsértésével és jogtalan birtokbavétellel vádolják a hekkereket. Ügyvédei szerint a támadások „jelentős és helyrehozhatatlan kárt okoztak” az énekesnőnek.

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Kezdőlap    Kultúra    Ariana Grande legféltettebb titkait lopták el, most a bíróságon vágna vissza

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