Ariana Grande legféltettebb titkait lopták el, most a bíróságon vágna vissza

A Los Angeles-i bíróságon benyújtott kereset szerint csak 2023-ban 45 kiadatlan dal került a hekkerekhez, amelyek később kiszivárogtak az internetre. Az énekesnő 2011-es debütálása óta a beadvány szerint több száz hasonló eset történt. A keresetben nem nevezték meg a hekkereket, Grande ügyvédei azonban azt mondják, a per célja személyazonosságuk felderítése és felelősségre vonásuk – idézi a BBC tudósítását a Telex.

A beadvány szerint a hekkerek éveken át producerek és fotósok eszközeit támadták meg, hogy megszerezzék a felvételeket. 2025-ben például feltörték egy, korábban Grandéval együtt dolgozó producer telefonját, és hozzáfértek kiadatlan dalokhoz, demókhoz, valamint stúdiófelvételekhez. Egy évvel korábban pedig fotósnak adták ki magukat, és egy e-mailes átveréssel egy digitális technikust vettek rá arra, hogy küldjön nekik még nem publikált fotókat az énekesnőről.

Grande jogi képviselői a magánélet megsértésével, a kaliforniai hekkelésre vonatkozó törvények megsértésével és jogtalan birtokbavétellel vádolják a hekkereket. Ügyvédei szerint a támadások „jelentős és helyrehozhatatlan kárt okoztak” az énekesnőnek.