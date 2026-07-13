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NEW YORK, NEW YORK - MARCH 06: Sam Neill visits the Empire State Building on March 06, 2024 in New York City.
Nyitókép: John Nacion/Getty Images

Meghalt a Jurassic Park-filmek híres színésze

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Az új-zélandi színész több mint százötven filmben és sorozatban játszott, legmeghatározóbb szerepe pedig talán a Jurassic Park filmek Alan Grantje volt.

78 éves korában meghalt Sam Neill új-zélandi színész, akit a világ leginkább a Jurassic Park-filmekből ismert. Halálhírét hétfőn jelentették be a közösségi médiában – írja a Telex.

A család közlése szerint a színész július 13-án hunyt el Sydneyben. Mint írták, a színművész szerettei körében, méltósággal távozott, ami az egész életét jellemezte. A család azt is kiemelte, hogy Neill korábban ismert rákja nem újult ki, így feltételezhetően nem ez okozta a halálát.

Sam Neill 1947-ben született Észak-Írországban, de Új-Zélandon nőtt fel, és hazája egyik legismertebb színészévé vált. Több mint öt évtizedes pályafutása során olyan filmekben szerepelt, mint az 1993-as Jurassic Park, amiben Alan Grant paleontológust alakította, valamint annak későbbi folytatásaiban is visszatért a szerephez. Az 1970-es évek óta már

több mint 150 filmben és sorozatban játszott, többek között a 200 éves emberben, a Peaky Blindersben, marveles Thor-filmekben és a Tudorokban.

A színésznél korábban 3. stádiumú angioimmunoblasztikus T-sejtes limfómát állapítottak meg. A hagyományos kemoterápia nem segített, így egy újfajta kemoterápiás kezelést írtak fel neki, amit havi rendszerességgel kapott élete végéig. Sam Neill korábban azt nyilatkozta, hogy a daganatos betegsége eltűnt, és a család mostani közleménye is ezt támasztja alá.

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