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Borbély Balázs, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője.
Nyitókép: Facebook/Ferencvárosi Torna Club

Máris itt a Fradi következő európai vizsgája – a tét a főtábla

Infostart / MTI

Borbély Balázs vezetőedző óvatos, de egyúttal okos futballt vár a Ferencvárostól az Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában a lengyel Górnik Zabrze ellen.

„Személyesen ismerjük egymást az ellenfél edzőjével, aki racionális, pragmatikus szakember, ezért tudom, mit várhatok az ellenféltől. Ennek nyomán óvatosan és okosan kell futballozni, de olyan eredményt szeretnénk elérni, amivel jó pozícióból várhatjuk majd a jövő heti visszavágót” – fogalmazott a keddi sajtótájékoztatón a zöld-fehérek trénere. „Ez egy 180 perces párharc lesz, így nem lehet fejjel a falnak menni."

A bajnok Győrtől nyáron visszatért Borbély felhívta arra a figyelmet, hogy ebben a körben már „nem babra megy a játék”, mert amelyik csapat ezt a fordulót sikerrel veszi, az már biztosan legalább a Konferencia-ligában a főtáblán szerepelhet.

„A középpálya közepén kicsit elfogytunk, mivel Naby Keita sérült, Philippe Rommens pedig eltiltott, míg a frissen igazolt Nagy Ádám régóta nem játszott meccset. Utóbbi ennek ellenére nincs rossz fizikai állapotban, szükség esetén akár bevethető, sőt hétfőn már Naby Keita is együtt edzett a csapattal” – beszélt a középpálya összeállításának nehézségeiről Borbély.

A játékosok részéről Toon Raemaekars arról beszélt, hogy eddig az európai porondon jól szerepeltek, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne javítani például a védekezésen, mert szerinte annak ellenére túl sok gólt kaptak a holland Twente ellen, hogy a párharcot végül megnyerték.

„Nemzetközi szinten minden párharc egy nagy csata, mert ezen a szinten már valamennyi együttes nagyon jó, úgyhogy felkészültnek kell lennünk” – jelentette ki a belga védő. „Azt nem tudom megmondani, hogy az ellenfél támadólag lép-e fel, vagy inkább védekező stílust választ idegenben, de ez nem is fontos, mert mi a saját játékunkra összpontosítunk, azt akarjuk megvalósítani.”

Raemaekars kitért az egész Magyarországon tapasztalható hőségre, de mint fogalmazott, ezen nem tudnak változtatni, minden futballistának eleget kell innia nemcsak a meccsen, hanem előtte is. Hozzátette, nem volt ez másként az előző meccseiken sem.

"Nagyon erős csapat az FTC, ezért kiegyenlített párharcra számítok" - jelentette ki a Górnik szlovák mestere, Michal Gasparík, aki kiemelte a magyar kupagyőztes kiemelkedő minőségű támadóit, szélsőit és védőit. "Mindenképpen támadólag próbálunk majd fellépni, de ami a legfontosabb, hogy kontroll alatt tartsuk a meccset. A meleg miatt mindkét csapatnak óvatosnak és bölcsnek kell lennie".

Gasparík mellett a csapatkapitány Erik Janza sem akart elvárt eredményről beszélni. Utóbbi úgy vélte, mentálisan jó állapotban vannak a játékosok, a török Fenerbahce ellen elvesztett Bajnokok Ligája-párharcot lezárták, már csak előre tekintenek, ezt pedig nagyban segítette, hogy egy hétig csak erre a meccsre készülhettek.

A Groupama Arénában szerdán 20.15-kor kezdődő első felvonást az M4 Sport élőben közvetíti. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban, a párharc győztesére a török Trabzonspor vár, míg a vesztesre a francia AS Monaco a Konferencia-liga kvalifikációjának utolsó körében.

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