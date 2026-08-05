ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.56
usd:
312.57
bux:
0
2026. augusztus 5. szerda Krisztina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pexels.com
Nyitókép: Pexels.com

Tévézés közben halt meg, 42 évvel később találták meg a nőt

Infostart

Mumifikálódott annak a nőnek a holtteste, akit 42 év után találtak meg saját lakásában, Horvátországban. A szomszédok azt hitték, hogy elköltözött, így nem is keresték.

Egy poros teáscsésze, egy televízió és egy takarókba csavart elhunyt nő. Ez a látvány fogadta a rendőröket még 2008-ban abban a zágrábi lakásban, ahová azért mentek be a végrehajtókkal együtt, hogy tisztázzák a lakás tulajdonjogát – idézte fel a nem mindennapi esetet az Origo.

Az 1924-ben született Hedviga Golik szemmel láthatóan készített magának egy csésze teát, mielőtt elhelyezkedett kedvenc foteljében a fekete-fehér televíziója előtt. A horvát hatóságok szerint a szomszédok utoljára 1966-ban látták őt, amikor 42 éves volt. A helyiek azt feltételezték, hogy egyszerűen elköltözött zágrábi lakásából.

Nem is nagyon mert senki bemenni a lakásba, miután arra 1998-ban kikerült egy felirat, amely szerint a nő örökös nélkül maradt, és a bérlemény nem idegeníthető el a tulajdonjog tisztázása előtt – írta az esetről a Daily Star. A kiírás feltehetően nem hivatalos dokumentum volt, hanem inkább a lakosok közötti szélesebb körű konfliktusból fakadt.

A rendőrség szóvivője akkor így nyilatkozott: „Amikor a kollégák bementek, azt mondták, olyan volt, mintha egy időben megfagyott helyre léptek volna be. A csésze, amiből a teát itta, még mindig ott volt a szék melletti asztalon, amin ült, és a ház tele volt olyan tárgyakkal, amelyeket évtizedek óta senki sem látott. Semmit sem bolygattak meg évtizedek óta, bár volt ott jó néhány pókháló.”

Az egyik szomszéd, aki akkor még 9 éves gyerek volt, így emlékezett vissza a nőre: „Még mindig emlékszem rá. Csendes nő volt, aki magának élt, de udvarias volt. Mindannyian azt hittük, hogy elköltözött, és a rokonaival él.”

Valószínűnek tűnik, hogy Hedviga télen hunyt el, így a szomszédok semmilyen bűzt nem éreztek. Talán azért sem, mert a lakás ablakai kissé nyitva maradtak.

A tisztviselők mindazonáltal értetlenül álltak azelőtt, hogy Hedviga közüzemi számláit egy zágrábi férfi – az épület eredeti tervezője – fizette, aki három hónappal a holttest felfedezése előtt hunyt el.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Tévézés közben halt meg, 42 évvel később találták meg a nőt

holttest

tragédia

mumifikálódott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: négy évre vagyunk attól, hogy Paks kiesése ne legyen gond

Szakértő: négy évre vagyunk attól, hogy Paks kiesése ne legyen gond
Paks kiesését is pótolhatná, ha a napenergiát megfelelően tárolni tudná az ország – hívta fel a figyelmet a Másfélfok.hu-n megjelent cikkében Szilva Attila fizikus, a Furik blog szerzője. Az InfoRádióban elmondta: az akkuparkok 2-4 órás működésre vannak tervezve, ezért okosan kell kiépíteni a rendszert, de már a középtávú jövő is szép lehet.
 

Magyar Péter a paksi atomerőmű miatt üzent szerda reggel a lakosságnak

Videón mutatta meg Magyar Péter a Paksi Atomerőmű elcsöndesült belsejét

Így néz ki az áramspórolási összefogás a számok nyelvén

Magyar Péter: a következő 2-3 napot át kell vészelni

VIDEÓ
Sziget: kinek kell még az egy hét együttlét? Gerendai Károly, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.05. szerda, 18:00
Bóka János
a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drasztikus lépés a távol-keleti szigetországban: 1 százalékra vágják vissza az élelmiszerek adóját

Drasztikus lépés a távol-keleti szigetországban: 1 százalékra vágják vissza az élelmiszerek adóját

A japán kormánypárt jóváhagyta az élelmiszerek fogyasztási adójának ideiglenes csökkentését 8-ról 1 százalékra, miközben az évi több mint 4000 milliárd jenes kieső adóbevétel finanszírozási forrásai továbbra is tisztázatlanok - írta a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélyben a 13. és 14. havi nyugdíj? Fájdalmas szigorítást javasolnak a szakértők, itt a feketeleves

Veszélyben a 13. és 14. havi nyugdíj? Fájdalmas szigorítást javasolnak a szakértők, itt a feketeleves

A népesség elöregedése és a klímaváltozás óriási terhet ró az államháztartásra, így a jelenlegi gazdaságpolitika fenntartása esetén a magyar államadósság 2050-re a GDP 180 százaléka fölé ugorhat.

BBC
Business Sport Travel Science
Russian ballistic missile strike on Kyiv kills at least 14, officials say

Russian ballistic missile strike on Kyiv kills at least 14, officials say

The head of Kyiv's military administration says Russia is "once again massively attacking" the region around the city.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 5. 07:52
Súlyos helyzetet okozott a turistaáradat a montenegrói határon
2026. augusztus 5. 07:39
Szintet léphet Észak-Korea az Ukrajna elleni támadásokban
×
×