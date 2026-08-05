Tévézés közben halt meg, 42 évvel később találták meg a nőt

Egy poros teáscsésze, egy televízió és egy takarókba csavart elhunyt nő. Ez a látvány fogadta a rendőröket még 2008-ban abban a zágrábi lakásban, ahová azért mentek be a végrehajtókkal együtt, hogy tisztázzák a lakás tulajdonjogát – idézte fel a nem mindennapi esetet az Origo.

Az 1924-ben született Hedviga Golik szemmel láthatóan készített magának egy csésze teát, mielőtt elhelyezkedett kedvenc foteljében a fekete-fehér televíziója előtt. A horvát hatóságok szerint a szomszédok utoljára 1966-ban látták őt, amikor 42 éves volt. A helyiek azt feltételezték, hogy egyszerűen elköltözött zágrábi lakásából.

Nem is nagyon mert senki bemenni a lakásba, miután arra 1998-ban kikerült egy felirat, amely szerint a nő örökös nélkül maradt, és a bérlemény nem idegeníthető el a tulajdonjog tisztázása előtt – írta az esetről a Daily Star. A kiírás feltehetően nem hivatalos dokumentum volt, hanem inkább a lakosok közötti szélesebb körű konfliktusból fakadt.

A rendőrség szóvivője akkor így nyilatkozott: „Amikor a kollégák bementek, azt mondták, olyan volt, mintha egy időben megfagyott helyre léptek volna be. A csésze, amiből a teát itta, még mindig ott volt a szék melletti asztalon, amin ült, és a ház tele volt olyan tárgyakkal, amelyeket évtizedek óta senki sem látott. Semmit sem bolygattak meg évtizedek óta, bár volt ott jó néhány pókháló.”

Az egyik szomszéd, aki akkor még 9 éves gyerek volt, így emlékezett vissza a nőre: „Még mindig emlékszem rá. Csendes nő volt, aki magának élt, de udvarias volt. Mindannyian azt hittük, hogy elköltözött, és a rokonaival él.”

Valószínűnek tűnik, hogy Hedviga télen hunyt el, így a szomszédok semmilyen bűzt nem éreztek. Talán azért sem, mert a lakás ablakai kissé nyitva maradtak.

A tisztviselők mindazonáltal értetlenül álltak azelőtt, hogy Hedviga közüzemi számláit egy zágrábi férfi – az épület eredeti tervezője – fizette, aki három hónappal a holttest felfedezése előtt hunyt el.