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Utasok gyalogolnak a sínek mellett, hogy átszálljanak a következő vonatra
Nyitókép: Infostart/olvasói fotó

Gázolt a vonat szerda reggel

Infostart

A Budapest–Győr vasútvonalon Budaörs és Biatorbágy között baleset történt, elgázolt egy embert a vonat.

A Mávinform közlése szerint az Oroszlányból 6:35-kor a Déli pályaudvarra elindult S12-es vonat (4427) Budaörs előtt elütött egy embert. A szerelvény utasait a következő vonatra szállították át.

Az Infostart olvasói beszámolóból úgy értesült, hogy az utasok egy emberi test méretű fekete takarófóliát láttak a sín mellett a vonat ablakából.

  • Törökbálinton mindkét irányban a 2. vágányon állnak meg a vonatok.
  • Az S12-es vonatok csak Tatabánya – Oroszlány között közlekednek: Budapest elővárosában csak az óránként közlekedő S10-es vonatok állnak meg
  • Az InterCity és a nemzetközi vonatok a teljes útvonalukon közlekednek, a baleset miatt késésekre kell számítani.

Frissülő információk itt.

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