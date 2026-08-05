Hatósági akció Donald Trump kaliforniai golfpályájánál

Civilruhás rendőrök észlelték a gyanúsan viselkedő férfit Rancho Palos Verdes városban, Trump golfpályájánál. Az illető fényképeket és videókat készített, és úgy tűnt, azt vizsgálja, milyen biztonsági intézkedéseket vezettek be az elnök kedd estére tervezett látogatása előtt – mondta el a Los Angeles megyei seriff hivatala.

A rendőrök őrizetbe vették a férfit, akinek a zsebében lőszereket és az autójában egy lőfegyvert és további tárakat találtak. Az otthonában tartott házkutatás során további fegyverek, lőszerek, golyóálló ruházatok, rádió adó-vevők és számos jegyzetfüzet került elő, amelyben „aggasztó feljegyzésekre” bukkantak.

Legutóbb áprilisban zavarta meg biztonsági incidens Trump elnök programját: a fehér házi tudósítók gálavacsoráját szakította meg egy merényletkísérlet. Februárban egy fegyveres férfit lőttek le a hatóságok Trump mar-a-lagói rezidenciájánál Floridában. Az elnökválasztási kampány során 2024-ben egy pennsylvaniai rendezvényen rálőttek Trumpra, aki könnyebben megsebesült. Ugyanabban az évben Trump West Palm Beach-i golfpályájánal lőttek le a magas rangú politikusok védelméért felelős szövetségi biztonsági szolgálat, a Secret Service emberei egy férfit, aki merényletre készült az elnök ellen.