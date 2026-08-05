Elütöttek egy embert, aztán elvitték egy városba és kifektették az utcára – meghalt a férfi

Mint a Békés Vármegyei Főügyészség közölte, az ügy vádlottja, egy 27 éves férfi 2024. szeptember 7-én késő este egy tehergépkocsival Dévaványa felől Ecsegfalva felé tartott, amikor a vele utazó későbbi sértett a leengedett ablakon kihajolt a járműből. Ezzel elvonta a sofőr figyelmét, aki az úttestről lehajtott a teherautóval. Ennek során a sértett felsőteste egy út menti fa törzsének csapódott és a járműből kiesett.

A sofőr megállt és felhívta a gépkocsival előtte haladó 54 éves férfit, beszámolt neki a történtekről és arról, hogy a sértett láthatóan súlyos sérüléseket szenvedett. A két férfi megbeszélte, hogy a sértettet visszateszi a járműbe, majd vele a 19 kilométerre lévő Kisújszállásra, a Piac térre megy, ahol találkozni fognak.

Ott a két férfi a láthatóan sürgős orvosi segítségre szoruló sértettet

egy épület mellett – érdemi segítségnyújtás nélkül - a földön elhelyezte oly módon, mintha alkoholfogyasztás vagy bántalmazás miatt lenne rosszul.

Miután a fiatalabb férfi hazament a teherautóval, az idősebb felhívta a segélyhívót, hogy talált egy sérült személyt. Az események során mindvégig jelen volt az idősebb férfi utastársa, egy 62 éves nő, aki a sértett segítségre szoruló állapotát felismerte, azonban a mentőket annak ellenére nem értesítette, hogy arra lehetősége lett volna.

A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy 2024. október 30-án a kórházban elhunyt. A vádirat szerint a gyors, szakszerű segítség és ellátás alacsony, de reális esélyt adott volna életének megmentésére.

A Gyulai Járási Ügyészség a gépkocsit vezető férfi ellen közúti baleset gondatlan okozása, mindhárom elkövető ellen segítségnyújtás elmulasztása, továbbá az idősebb férfival szemben bűnpártolás miatt emelt vádat. A járási ügyészség a nő ellen felfüggesztett, míg a két férfi ellen végrehajtandó szabadságvesztést, közügyektől eltiltást és a fiatalabbal szemben járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta - olvasható a közleményben.