ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.61
usd:
314.2
bux:
148164.06
2026. augusztus 5. szerda Krisztina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrségi kordonjelző szaga bűncselekmény helyszínén, vagy műveleti területnél.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Elütöttek egy embert, aztán elvitték egy városba és kifektették az utcára – meghalt a férfi

Infostart / MTI

Halálos közúti baleset gondatlan okozása, segítségnyújtás elmulasztása és bűnpártolás miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség három kisújszállási ember ellen, akiknek együttes magatartása okozta egy balesetet szenvedett férfi halálát.

Mint a Békés Vármegyei Főügyészség közölte, az ügy vádlottja, egy 27 éves férfi 2024. szeptember 7-én késő este egy tehergépkocsival Dévaványa felől Ecsegfalva felé tartott, amikor a vele utazó későbbi sértett a leengedett ablakon kihajolt a járműből. Ezzel elvonta a sofőr figyelmét, aki az úttestről lehajtott a teherautóval. Ennek során a sértett felsőteste egy út menti fa törzsének csapódott és a járműből kiesett.

A sofőr megállt és felhívta a gépkocsival előtte haladó 54 éves férfit, beszámolt neki a történtekről és arról, hogy a sértett láthatóan súlyos sérüléseket szenvedett. A két férfi megbeszélte, hogy a sértettet visszateszi a járműbe, majd vele a 19 kilométerre lévő Kisújszállásra, a Piac térre megy, ahol találkozni fognak.

Ott a két férfi a láthatóan sürgős orvosi segítségre szoruló sértettet

egy épület mellett – érdemi segítségnyújtás nélkül - a földön elhelyezte oly módon, mintha alkoholfogyasztás vagy bántalmazás miatt lenne rosszul.

Miután a fiatalabb férfi hazament a teherautóval, az idősebb felhívta a segélyhívót, hogy talált egy sérült személyt. Az események során mindvégig jelen volt az idősebb férfi utastársa, egy 62 éves nő, aki a sértett segítségre szoruló állapotát felismerte, azonban a mentőket annak ellenére nem értesítette, hogy arra lehetősége lett volna.

A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy 2024. október 30-án a kórházban elhunyt. A vádirat szerint a gyors, szakszerű segítség és ellátás alacsony, de reális esélyt adott volna életének megmentésére.

A Gyulai Járási Ügyészség a gépkocsit vezető férfi ellen közúti baleset gondatlan okozása, mindhárom elkövető ellen segítségnyújtás elmulasztása, továbbá az idősebb férfival szemben bűnpártolás miatt emelt vádat. A járási ügyészség a nő ellen felfüggesztett, míg a két férfi ellen végrehajtandó szabadságvesztést, közügyektől eltiltást és a fiatalabbal szemben járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta - olvasható a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Elütöttek egy embert, aztán elvitték egy városba és kifektették az utcára – meghalt a férfi

baleset

halálos áldozat

bűnügy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rusvai Miklós: a mostani ebolajárvány még egy ideig megállíthatatlan lesz

Rusvai Miklós: a mostani ebolajárvány még egy ideig megállíthatatlan lesz
Meghaladta az 1500-at a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén kitört ebolajárvány halálos áldozatainak száma – derült ki a közép-afrikai ország hivatalos adataiból. Rusvai Miklós virológus az InfoRádióban elmondta: a járvány ellen még nem létezik vakcina, sem gyógyszer a betegek kezelésére, azonban nagy erőkkel fejlesztik, és 2027-re már elkészülhet.
Készenlétben állnak Paksnál – itt a friss helyzetjelentés

Készenlétben állnak Paksnál – itt a friss helyzetjelentés

A vízkorlátozásokról, tavaink, folyóink vízszintjéről adott ki friss összesítést a kormány.
 

Szakértő: négy évre vagyunk attól, hogy Paks kiesése ne legyen gond

Magyar Péter a paksi atomerőmű miatt üzent szerda reggel a lakosságnak

Videón mutatta meg Magyar Péter a Paksi Atomerőmű elcsöndesült belsejét

Kiderült, milyen eredménye van most a lakossági vízspórolásnak

Így néz ki az áramspórolási összefogás a számok nyelvén

Magyar Péter: a következő 2-3 napot át kell vészelni

Vörös riasztás Horvátországban – mutatjuk, hol lehet a legnagyobb baj

VIDEÓ
Sziget: kinek kell még az egy hét együttlét? Gerendai Károly, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.05. szerda, 18:00
Bóka János
a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: kritikus nap áll előttünk, hajszálon múlhat Paks teljes leállása

Tisza-kormány: kritikus nap áll előttünk, hajszálon múlhat Paks teljes leállása

Kritikus nap következik a magyar energiaellátásban, mivel a Duna vízállása Paksnál jelenleg továbbra is -135 centiméteren áll, mindössze egy centiméterrel a kritikus szint alatt. Ha a kedden megindult javulás tartós marad, akár a Paksi Atomerőmű teljes leállítása is elkerülhetővé válhat, azonban Magyar Péter bejelentése szerint hőség szempontjából most következik a legnehezebb 48 óra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Percei lehetnek hátra posztján a FIFA elnökének? Saját ötletébe bukhat bele a mindenható focivezér

Percei lehetnek hátra posztján a FIFA elnökének? Saját ötletébe bukhat bele a mindenható focivezér

A botrány miatt a FIFA felső vezetésének kulcsfigurái is nyíltan bírálták az elnököt, a jordán szövetség pedig egyenesen zsarolással vádolja a nemzetközi szervezetet.

BBC
Business Sport Travel Science
Huge SpaceX rocket part believed to have hit Moon as Nasa prepares to study crash

Huge SpaceX rocket part believed to have hit Moon as Nasa prepares to study crash

The stray upper section of the Falcon 9 rocket is about the size of a five-storey building, with a mass of at least 4,000kg.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 5. 11:14
Nyilvánosságra hozták a HÉV-kocsicsere ütemezését
2026. augusztus 5. 10:41
Készenlétben állnak Paksnál – itt a friss helyzetjelentés
×
×