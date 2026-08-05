EU tervez... – Nem kicsit szivárog be az orosz LNG

Noha hangoztatott politikájában az EU folyamatosan szorítja ki az orosz energiahordozót (2027-re lenne teljes a tilalom), a geopolitikai helyzet felértékeli azt, konkrétan az orosz cseppfolyósított földgázt (LNG).

A legfrissebb importadatok meg is mutatják, hogy több tagállamba jelentős mennyiségben érkezik orosz LNG, miközben a közösség a teljes kivezetésre készül.

Mint a Les Echos összeállításában a Portfolio kiszúrta, például

Belgium júliusban kizárólag Oroszországból importált hajón LNG-t, noha csökkenő mennyiségben (norvég és brit földgáz is érkezik oda még).

Április óta egyébként már tilos új rövid távú szerződéseket kötni orosz LNG-re, ennek ellenére az uniós import tovább nőtt, mivel a közel-keleti ellátási kockázatok miatt több vevő ismét az orosz szállítások felé fordult. Az év első hat hónapjában az EU 16 százalékkal több orosz LNG-t importált, mint egy évvel korábban.

A német Urgewald környezetvédő szervezet számításai szerint ezért összesen 5,96 milliárd eurót fizettek az uniós országok. A legnagyobb vásárló

Franciaország,

Belgium és

Spanyolország

volt.

Oroszország jelenleg továbbra is az Európai Unió második legnagyobb LNG-beszállítója az Egyesült Államok után.

Piaci szereplők szerint, ha a Hormuzi-szorosban fennmaradnak a tengeri szállítási zavarok, kérdésessé válhat az uniós tilalom fenntarthatósága. Az Európai Bizottság ugyanakkor egyelőre kitart terve mellett, igaz, az EU a közelmúltban átmeneti mentességet adott az orosz LNG harmadik országokba történő továbbítására, enyhítve a globális tengeri szállítási piacra nehezedő nyomást.