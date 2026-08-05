Átverés a horvát tengerparton

Horvátországban nincsenek magánstrandok – ezzel a kijelentéssel tett közzé magyar nyelven egy cikket az Index.hr horvát lap, amelyet a Telex idéz.

Azt írják, hogy a tenger és a tengerpart nem magántulajdon. Például nem lesz egy tengerparti ház tulajdonosáé a háza előtti strand, mint ahogy egy szálloda sem lesz birtokosa az előtte lévő partszakasznak.

Tehát ha valaki turistaként olyan feliratokat lát, hogy „private beach”, „reserved for guests” vagy „no entry”, az nem jelenti azt, hogy oda automatikusan tilos belépni.

A szálloda, étterem felszámíthat díjat napozóágyakért, napernyőkért, italért, ételért vagy más szolgáltatásokért, de nem számíthat fel díjat pusztán azért, mert valaki bemegy a tengerbe.

A felsorolt plusz költségek sem kötelezők: nem kell napozóágyat bérelni, italt rendelni vagy szállodai vendégnek lenni ahhoz, hogy ott lehessen fürdeni.

A lap leírta azokat a kivételes helyzeteket is, amikor valóban meg lehet tiltani a fürdőzést: például nem lehet belépni katonai kikötőbe, hajógyárba vagy más különleges rendeltetésű kikötőbe.

Illetve ide sorolhatók azok a strandok, amiket például gyógykezelés vagy rehabilitáció miatt használnak betegek. Illetve a nudista strandok, ahol az adott szabályok betartásával lehet csak fürdeni.