ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.63
usd:
313.47
bux:
147918.46
2026. augusztus 5. szerda Krisztina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A brazil Neymar a katari labdarúgó-világbajnokság G csoportjának első fordulójában játszott Brazília-Szerbia mérkőzésen a Loszaíl Stadionban 2022. november 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Örülhetnek a Neymar-rajongók, jó hír érkezett a focistával kapcsolatban

Infostart / MTI

Bár a brazil labdarúgó-válogatott nem szerepelt túl jól az idei világbajnokságon és Neymar sem kapott túl sok lehetőséget, most mégis örülhetnek a futballista kedvelői.

Bár Neymar a nemzeti együttestől elköszönt, klubcsapatában folytatja pályafutását a brazil labdarúgó-válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője. A Santos 34 éves csatára a sikertelen nyári világbajnoki szereplés után, júliusban jelentette be, hogy többet nem lép pályára a válogatottban.

„A visszavonulásra még nem gondolok, de nem tudom, meddig fogok játszani. Decemberig van szerződésem a Santosszal, utána majd elgondolkodom a hogyan továbbon” – nyilatkozta az O Globónak Neymar, aki a válogatottban 130 mérkőzésen nyolcvan gólt szerzett. Az idei világbajnokság az első szereplése volt a nemzeti együttesben 2023 októbere óta, rendre visszatérő sérülései miatt.

Klubszinten első csapata a Santos volt, ahová tavaly januárban tért vissza. Előtte a szaúd-arábiai al-Hilal csapatában, még korábban pedig a Paris Saint-Germainben játszott, a párizsi klub világrekordot jelentő 222 millió eurót fizetett az FC Barcelonának a 2017-es átigazolásáért. A Barcával a többi között Bajnokok Ligáját nyert, a PSG-vel ötször lett francia bajnok.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Örülhetnek a Neymar-rajongók, jó hír érkezett a focistával kapcsolatban

neymar

világbajnokság

futball

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: négy évre vagyunk attól, hogy Paks kiesése ne legyen gond

Szakértő: négy évre vagyunk attól, hogy Paks kiesése ne legyen gond
Paks kiesését is pótolhatná, ha a napenergiát megfelelően tárolni tudná az ország – hívta fel a figyelmet a Másfélfok.hu-n megjelent cikkében Szilva Attila fizikus, a Furik blog szerzője. Az InfoRádióban elmondta: az akkuparkok 2-4 órás működésre vannak tervezve, ezért okosan kell kiépíteni a rendszert, de már a középtávú jövő is szép lehet.
 

Magyar Péter a paksi atomerőmű miatt üzent szerda reggel a lakosságnak

Videón mutatta meg Magyar Péter a Paksi Atomerőmű elcsöndesült belsejét

Így néz ki az áramspórolási összefogás a számok nyelvén

Magyar Péter: a következő 2-3 napot át kell vészelni

VIDEÓ
Sziget: kinek kell még az egy hét együttlét? Gerendai Károly, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.05. szerda, 18:00
Bóka János
a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyetlen húzás megmutatta, mennyit ér a Hormuzi-szoros megkerülése: a rezsim örökre elvesztheti a legfontosabb ütőkártyáját

Egyetlen húzás megmutatta, mennyit ér a Hormuzi-szoros megkerülése: a rezsim örökre elvesztheti a legfontosabb ütőkártyáját

A Middle East Eye riportja szerint Szaúd-Arábia legnagyobb olajvállalata hatalmasat kaszált a Perzsa-öbölben dúló háborún, az elszálló olajárak miatt. A tanulságok arra ösztönzik a térséget, hogy minél több módon próbálják megkerülni a kritikus tengerszorost.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így trükköznek a magyar könyvmolyok 2026 nyarán: elszálltak a könyvárak, most minden forintot meg kell menteni

Így trükköznek a magyar könyvmolyok 2026 nyarán: elszálltak a könyvárak, most minden forintot meg kell menteni

Kitart a magyarok könyvvásárlási kedve a nyáron, de a drágulás már óvatosabb költésre készteti az olvasókat.

BBC
Business Sport Travel Science
Huge Space X rocket part believed to have hit Moon as Nasa prepares to study crash

Huge Space X rocket part believed to have hit Moon as Nasa prepares to study crash

Scientists studying the event estimate the stray piece of the Falcon 9 rocket - launched in 2025 - will have crashed by now.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 5. 09:05
A Fradi lehetséges EL-ellenfele kivetette a hálóját Szoboszlai legendás excsapattársára
2026. augusztus 5. 06:13
Máris itt a Fradi következő európai vizsgája – a tét a főtábla
×
×