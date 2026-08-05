Örülhetnek a Neymar-rajongók, jó hír érkezett a focistával kapcsolatban

Bár Neymar a nemzeti együttestől elköszönt, klubcsapatában folytatja pályafutását a brazil labdarúgó-válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője. A Santos 34 éves csatára a sikertelen nyári világbajnoki szereplés után, júliusban jelentette be, hogy többet nem lép pályára a válogatottban.

„A visszavonulásra még nem gondolok, de nem tudom, meddig fogok játszani. Decemberig van szerződésem a Santosszal, utána majd elgondolkodom a hogyan továbbon” – nyilatkozta az O Globónak Neymar, aki a válogatottban 130 mérkőzésen nyolcvan gólt szerzett. Az idei világbajnokság az első szereplése volt a nemzeti együttesben 2023 októbere óta, rendre visszatérő sérülései miatt.

Klubszinten első csapata a Santos volt, ahová tavaly januárban tért vissza. Előtte a szaúd-arábiai al-Hilal csapatában, még korábban pedig a Paris Saint-Germainben játszott, a párizsi klub világrekordot jelentő 222 millió eurót fizetett az FC Barcelonának a 2017-es átigazolásáért. A Barcával a többi között Bajnokok Ligáját nyert, a PSG-vel ötször lett francia bajnok.