ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.6
usd:
313.46
bux:
148147.62
2026. augusztus 5. szerda Krisztina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: YouTube/Word 4 Weapons

„Zombiölő” késeket is leadtak a gyűjtőládákba

Infostart / MTI

Több mint 14 500 szúrófegyvert, köztük konyhakéseket, „zombiölő” késeket és bozótvágó késeket szolgáltattak be az emberek Nagy-Britanniában tavaly július óta a kormány által támogatott amnesztiaprogram keretében létrehozott gyűjtődobozokban – közölte a brit belügyminisztérium.

„Minden egyes alkalommal, amikor egy veszélyes szúrófegyvert leadnak a hatóságoknál, akkor eggyel kevesebb fegyver marad az utcákon, és egy picivel biztonságosabbá válik a közösségek élete szerte az országban” – mondta Sarah Jones rendészeti államminiszter kedden.

A brit belügyminisztérium a program keretében 37 gyűjtődoboz kihelyezését támogatta Londonban, Greater Manchester és West Midlands megyében. További nyolc új ládát helyeznek ki még South Yorkshire és West Yorkshire megyében is.

Sarah Jones kiemelte:

  • a késes támadások száma 11 százalékkal,
  • a késsel elkövetett rablások 16 százalékkal,
  • a késes gyilkosságok száma pedig 26 százalékkal esett a (2024-es) választások óta.

A cél, hogy egy évtized alatt a felére csökkentsék a késes támadások számát.

A gyűjtődobozok mellett, amelyeket a Word 4 Weapons nevű jótékonysági szervezet kezel, a Fazamnesty nevű szervezet egy mobil gyűjtőpontot is kialakított, ahol további 783 szúrófegyvert adtak le. A beszolgáltatásnak nincs következménye, a kések leadásakor nem kell semmiféle kérdést megválaszolni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    „Zombiölő” késeket is leadtak a gyűjtőládákba

nagy-britannia

gyűjtés

szúrófegyver

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: négy évre vagyunk attól, hogy Paks kiesése ne legyen gond

Szakértő: négy évre vagyunk attól, hogy Paks kiesése ne legyen gond
Paks kiesését is pótolhatná, ha a napenergiát megfelelően tárolni tudná az ország – hívta fel a figyelmet a Másfélfok.hu-n megjelent cikkében Szilva Attila fizikus, a Furik blog szerzője. Az InfoRádióban elmondta: az akkuparkok 2-4 órás működésre vannak tervezve, ezért okosan kell kiépíteni a rendszert, de már a középtávú jövő is szép lehet.
 

Magyar Péter a paksi atomerőmű miatt üzent szerda reggel a lakosságnak

Videón mutatta meg Magyar Péter a Paksi Atomerőmű elcsöndesült belsejét

Így néz ki az áramspórolási összefogás a számok nyelvén

Magyar Péter: a következő 2-3 napot át kell vészelni

VIDEÓ
Sziget: kinek kell még az egy hét együttlét? Gerendai Károly, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.05. szerda, 18:00
Bóka János
a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: kritikus nap áll előttünk, hajszálon múlhat Paks teljes leállása

Tisza-kormány: kritikus nap áll előttünk, hajszálon múlhat Paks teljes leállása

Kritikus nap következik a magyar energiaellátásban, mivel a Duna vízállása Paksnál jelenleg továbbra is -135 centiméteren áll, mindössze egy centiméterrel a kritikus szint alatt. Ha a kedden megindult javulás tartós marad, akár a Paksi Atomerőmű teljes leállítása is elkerülhetővé válhat, azonban Magyar Péter bejelentése szerint hőség szempontjából most következik a legnehezebb 48 óra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így trükköznek a magyar könyvmolyok 2026 nyarán: elszálltak a könyvárak, most minden forintot meg kell menteni

Így trükköznek a magyar könyvmolyok 2026 nyarán: elszálltak a könyvárak, most minden forintot meg kell menteni

Kitart a magyarok könyvvásárlási kedve a nyáron, de a drágulás már óvatosabb költésre készteti az olvasókat.

BBC
Business Sport Travel Science
Huge Space X rocket part believed to have hit Moon as Nasa prepares to study crash

Huge Space X rocket part believed to have hit Moon as Nasa prepares to study crash

Scientists studying the event estimate the stray piece of the Falcon 9 rocket - launched in 2025 - will have crashed by now.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 5. 09:40
Legalább 15 halálos áldozata és 50 sérültje van egy tömeges orosz légitámadásnak
2026. augusztus 5. 08:41
Tévézés közben halt meg, 42 évvel később találták meg a nőt
×
×