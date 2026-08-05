ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.46
usd:
312.52
bux:
0
2026. augusztus 5. szerda Krisztina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sveti Stefan sziget, Montenegró
Nyitókép: Pixabay

Súlyos helyzetet okozott a turistaáradat a montenegrói határon

Infostart / MTI

Több mint 632 ezer utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis három nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek – közölte a montenegrói rendőrség.

Több mint 632 ezer utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis három nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek – közölte a montenegrói rendőrség.

A hatóságok adatai szerint július 31. és augusztus 2. között 632 766 utas és 146 147 gépjármű belépését regisztrálták a határátkelőhelyeken. A 2023-as népszámlálás alapján Montenegrónak 623 633 lakosa van.

A legforgalmasabb határátkelő a Szerbiával közös dobrakovói átkelő volt, ahol több mint 80 ezer utas haladt át. Jelentős forgalmat regisztráltak az Albániával közös Sukobin-Muriqan és Bozaj határállomásokon, valamint Podgorica és Tivat repülőterén, illetve a kotori kikötőben is.

A turistaáradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon: a Karasovici-Debeli Brijeg átkelőnél húsz kilométeres volt a torlódás. A hivatalos tájékoztatás szerint tízórás volt a várakozás, de a helyszínen tartózkodók arra panaszkodnak, hogy

volt, akinek 28 órát is várnia kellett az átkelésre.

Sajtóbeszámolók szerint a térségben élők segítettek a hőségben várakozó utazóknak: ivóvizet osztottak, és otthonuk mosdójába is beengedték a bajba jutottakat, több esetben a mentőket is riasztották. A helyi hatóságok ivóvizes tartálykocsit vezényeltek a helyszínre.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Súlyos helyzetet okozott a turistaáradat a montenegrói határon

turizmus

határátkelő

montenegró

turisták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: négy évre vagyunk attól, hogy Paks kiesése ne legyen gond

Szakértő: négy évre vagyunk attól, hogy Paks kiesése ne legyen gond
Paks kiesését is pótolhatná, ha a napenergiát megfelelően tárolni tudná az ország – hívta fel a figyelmet a Másfélfok.hu-n megjelent cikkében Szilva Attila fizikus, a Furik blog szerzője. Az InfoRádióban elmondta: az akkuparkok 2-4 órás működésre vannak tervezve, ezért okosan kell kiépíteni a rendszert, de már a középtávú jövő is szép lehet.
 

Magyar Péter a paksi atomerőmű miatt üzent szerda reggel a lakosságnak

Videón mutatta meg Magyar Péter a Paksi Atomerőmű elcsöndesült belsejét

Így néz ki az áramspórolási összefogás a számok nyelvén

Magyar Péter: a következő 2-3 napot át kell vészelni

VIDEÓ
Sziget: kinek kell még az egy hét együttlét? Gerendai Károly, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.05. szerda, 18:00
Bóka János
a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Energiakrízis: stabilan termel az utolsó paksi turbina, ma és holnap tetőzik a hőhullám Magyarországon

Energiakrízis: stabilan termel az utolsó paksi turbina, ma és holnap tetőzik a hőhullám Magyarországon

Tegnap a hajnali órákban csak milliméterekre járt a vízszint Paksnál attól, hogy az utolsó még működő turbinát is le kelljen állítani, azonban napközben emelkedésnek indult a folyó vízszintje. Ma reggelre Pakson -134 centimétert mértek, tehát éppen a leállási küszöböt jelentő szinten mozog a vízállás. Magyar Péter mai Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy az utolsó még működő paksi turbina stabilan termel, azonban felhívta rá a figyelmet, hogy a hőhullám ma és holnap tetőzik majd. A HungaroMet előrejelzése szerint akár 42 Celsius-fokot is elérheti ma a hőmérséklet.  Cikkünk folyamatosan frissül az energiakrízist érintő bejelentésekkel, időjárási és vízügyi információkkal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélyben a 13. és 14. havi nyugdíj? Fájdalmas szigorítást javasolnak a szakértők, itt a feketeleves

Veszélyben a 13. és 14. havi nyugdíj? Fájdalmas szigorítást javasolnak a szakértők, itt a feketeleves

A népesség elöregedése és a klímaváltozás óriási terhet ró az államháztartásra, így a jelenlegi gazdaságpolitika fenntartása esetén a magyar államadósság 2050-re a GDP 180 százaléka fölé ugorhat.

BBC
Business Sport Travel Science
Russian ballistic missile strike on Kyiv kills at least 14, officials say

Russian ballistic missile strike on Kyiv kills at least 14, officials say

The head of Kyiv's military administration says Russia is "once again massively attacking" the region around the city.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 5. 07:39
Szintet léphet Észak-Korea az Ukrajna elleni támadásokban
2026. augusztus 5. 07:26
Hatósági akció Donald Trump kaliforniai golfpályájánál
×
×