Több mint 632 ezer utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis három nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek – közölte a montenegrói rendőrség.

A hatóságok adatai szerint július 31. és augusztus 2. között 632 766 utas és 146 147 gépjármű belépését regisztrálták a határátkelőhelyeken. A 2023-as népszámlálás alapján Montenegrónak 623 633 lakosa van.

A legforgalmasabb határátkelő a Szerbiával közös dobrakovói átkelő volt, ahol több mint 80 ezer utas haladt át. Jelentős forgalmat regisztráltak az Albániával közös Sukobin-Muriqan és Bozaj határállomásokon, valamint Podgorica és Tivat repülőterén, illetve a kotori kikötőben is.

A turistaáradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon: a Karasovici-Debeli Brijeg átkelőnél húsz kilométeres volt a torlódás. A hivatalos tájékoztatás szerint tízórás volt a várakozás, de a helyszínen tartózkodók arra panaszkodnak, hogy

volt, akinek 28 órát is várnia kellett az átkelésre.

Sajtóbeszámolók szerint a térségben élők segítettek a hőségben várakozó utazóknak: ivóvizet osztottak, és otthonuk mosdójába is beengedték a bajba jutottakat, több esetben a mentőket is riasztották. A helyi hatóságok ivóvizes tartálykocsit vezényeltek a helyszínre.