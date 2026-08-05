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Nyitókép: Getty Images/ Klaus Vedfelt

Még lehet segíteni a tanszerek beszerzésében

Infostart / InfoRádió

Feléhez érkezett a Magyar Református Szeretetszolgálat „Radírozzuk ki a különbségeket” névre hallgató tanszergyűjtési kampánya.

A szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója az InfoRádióban elmondta, hogy a kormány iskolakezdési programja ellenére folytatni szeretnék az adománygyűjtést augusztusban is. Katona Viktória hozzátette: a szervezet üdvözli azt a támogatást, amelyet a magyar kormány nyújt a rászoruló családok számára, és amelynek a tervek szerint augusztus végén érkezik meg az első részlete, de a 20 éves kampányukat nem szeretnék kiradírozni és eltüntetni, mert olyan támogatásokat és segítséget kívánnak nyújtani, amelyek hosszú távon tudják segíteni a mélyszegénységben élő családokat, az ottani gyerekek iskolába járását.

A szolgálat iskolakezdési támogatása elsősorban olyan gyerekekhez jut el, akiknek a családja átmeneti vagy tartós nehéz élethelyzetben él. Ide tartoznak többek között a tartós betegség, esetleg egy baleset, egy válás, egy lakhatási válság miatti kihívással szembesülők, vagy ahol valamelyik szülő elveszítette a munkáját.

Elmondta: most is mellettük állnak azok, akik az elmúlt években, évtizedekben folyamatosan támogatták ezt a kampányt, azoknak azonban, akik az élő gyűjtésben vesznek részt, például az áruházi gyűjtőpontoknál, vagy akikkel a személyes találkozásoknál kerülnek kapcsolatba, azt üzenik, hogy a szolgálat látókörében lévő gyermekeknek minden egyes nap meg kell küzdeniük az iskolába járás nehézségeivel és problémáival a családok anyagi helyzete, rendezetlensége miatt. Nekik ezért szükségünk van segítségre a kormányzat támogatásán kívül is, a szeretetszolgálat szeretné a náluk lévő kérvényezőket is segíteni adományokkal.

A cikk Barkóczi Bence interúja alapján készült.

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