Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével egyeztetett Magyar Péter – derül ki a miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből. Baka András jogtudós, főiskolai tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa, az Államigazgatási Főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája.

„Emlékezetes, hogy Baka Andrást az Alaptörvény 2011-es elfogadásakor, az uniós joggal ellentétesen távolították el a Legfelsőbb Bíróság éléről. Ezt követően a Kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott. Baka András az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legelismertebb hazai szakértője, nemzetközi szinten jegyzett jogtudós. Volt miről beszélgetni” – írta Magyar Péter.

Ismert, a Tisza Párt kormányon már többször módosította az Alaptörvényt, egyebek mellett ezzel eltávolítva tisztségéből Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Az alkotmányozási folyamatot, illetve konkrétan az államfővel kapcsolatos eljárást számos kritika érte.