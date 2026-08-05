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Magyar Péter, Baka András és Ruff Bálint egy egyeztetés után
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

A korábban tisztségéből eltávolított Baka Andrással egyeztetett Magyar Péter

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Volt miről beszélgetni – írta a miniszterelnök.

Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével egyeztetett Magyar Péter – derül ki a miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből. Baka András jogtudós, főiskolai tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa, az Államigazgatási Főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája.

„Emlékezetes, hogy Baka Andrást az Alaptörvény 2011-es elfogadásakor, az uniós joggal ellentétesen távolították el a Legfelsőbb Bíróság éléről. Ezt követően a Kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott. Baka András az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legelismertebb hazai szakértője, nemzetközi szinten jegyzett jogtudós. Volt miről beszélgetni” – írta Magyar Péter.

Ismert, a Tisza Párt kormányon már többször módosította az Alaptörvényt, egyebek mellett ezzel eltávolítva tisztségéből Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Az alkotmányozási folyamatot, illetve konkrétan az államfővel kapcsolatos eljárást számos kritika érte.

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Kezdőlap    Belföld    A korábban tisztségéből eltávolított Baka Andrással egyeztetett Magyar Péter

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