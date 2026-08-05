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Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Sok a baj a Győrnél, úgy utaznak Rigába

Infostart / MTI

A lett FC Riga vendégeként folytatja európai menetelését a magyar bajnok Győr, amely immár egyik legjobbja, Vitális Milán nélkül lép pályára a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában csütörtök este.

Az ETO a Bajnokok Ligájában alulmaradt az izlandi Vikingurral szemben, majd a harmadik számú kupasorozatba átkerülve könnyedén javított a luxemburgi Atert Bissen ellen.

A következő akadály sem tűnik leküzdhetetlennek, de a nyáron kinevezett új vezetőedző, Efraín Juárez számos problémával küzd. A mexikói szakember a hétvégi bajnoki találkozón sérülés miatt nem számíthatott a nyári világbajnokságon az algériai válogatott színeiben gólt is szerző Nadir Benbuali mellett a magyar válogatott Tóth Rajmundra és Csinger Márkra sem, ráadásul a keret egyik legfontosabb futballistája, az AEK Athénhoz tartó Vitális Milán már Görögországban tartózkodik.

Az viszont biztató a zöld-fehérek számára, hogy vasárnap ilyen tartalékos összeállításban is 4-0-ra legyőzték a Nyíregyházát, így két forduló után négy ponttal vezetik az OTP Bank Liga tabelláját. Az FC Riga szintén jó formának örvend, ugyanis hazája bajnokságában 24 forduló alatt mindössze egyszer kapott ki, jelenleg pedig sorozatban négy győzelemnél tart, melynek köszönhetően mindössze egyetlen pont a hátránya az éllovas RFS mögött.

A Riga az ETO-hoz hasonlóan a BL-ben kezdett, ahonnan az örmény Ararat Armenia búcsúztatta, majd a lett gárda az északmacedón Vardar Szkopje kiejtésével javított a Kl-selejtezőben. A fővárosiaknak a közelmúltból jó emléke van Magyarországról, mivel három éve összeakadtak a Kecskeméttel, melyet az idegenbeli 2-1-es vereséget követően hazai pályán 3-1-es sikerrel elbúcsúztatott.

Az első felvonás csütörtökön 19 órakor kezdődik a lett fővárosban, a találkozót élőben közvetíti a Duna World.

A visszavágót egy héttel később Győrben rendezik, a párharc továbbjutója a lengyel Lech Poznan és a feröeri Klaksvík vesztesével játszhat majd a főtáblás részvételért.

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