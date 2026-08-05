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Egy férfi magasnyomású mosóval tisztítja az autóját egy önkiszolgáló autómosóban.
Nyitókép: Getty Images/Alina Kandybka

Kiderült, milyen eredménye van most a lakossági vízspórolásnak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A vízfogyasztás 9 százalékkal csökkent az elmúlt napokban – közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Gajdos László azt írta, hogy a közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek.

Magyar Péter kormányfőhöz hasonlóan emlékeztetett: péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok. Hozzátette: ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvízellátás, most különösen fontos, hogy továbbra is odafigyeljünk a tudatos vízhasználatra.

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