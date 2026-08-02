Eltiltották a beszédtől a súlyos beteg Reviczky Gábort

Még három hétig tart Reviczky Gábor kezelése, akinél a közelmúltban ismét daganatot találtak az orvosok, ezúttal a hangszálain. Mint a Blikk írja, a művész bizakodik, hogy heteken belül jobb lesz az állapota.

Orvosi javallatra némán kell megküzdenie a helyzettel.

Reviczky Gábor jelenleg is terápiára jár, a műtét után harminckét sugárkezelést írtak elő neki. A Kossuth-díjas művész három éve árulta el, hogy prosztatarákot diagnosztizáltak nála. A hatékony orvosi kezelésnek köszönhetően meggyógyult, ám tavaly műteni kellett a szívét, míg idén tüdőgyulladás miatt került kórházba.

Jelenleg otthon pihen, heti egy napot dolgozik, forgat a cikk szerint.