ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.52
usd:
316.16
bux:
146688.57
2026. augusztus 2. vasárnap Lehel
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Nemzet Művésze címmel idén kitüntetett Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, az MMA rendes tagja a Pesti Vígadóban 2021. október 22-én.
Nyitókép: MTI/Cseke Csilla

Eltiltották a beszédtől a súlyos beteg Reviczky Gábort

Infostart

Az eddigi betegségein mind túltette magát, most viszont hetekig néma.

Még három hétig tart Reviczky Gábor kezelése, akinél a közelmúltban ismét daganatot találtak az orvosok, ezúttal a hangszálain. Mint a Blikk írja, a művész bizakodik, hogy heteken belül jobb lesz az állapota.

Orvosi javallatra némán kell megküzdenie a helyzettel.

Reviczky Gábor jelenleg is terápiára jár, a műtét után harminckét sugárkezelést írtak elő neki. A Kossuth-díjas művész három éve árulta el, hogy prosztatarákot diagnosztizáltak nála. A hatékony orvosi kezelésnek köszönhetően meggyógyult, ám tavaly műteni kellett a szívét, míg idén tüdőgyulladás miatt került kórházba.

Jelenleg otthon pihen, heti egy napot dolgozik, forgat a cikk szerint.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Eltiltották a beszédtől a súlyos beteg Reviczky Gábort

rák

színész

reviczky gábor

gége

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: vasárnap leáll a paksi atomerőmű

Magyar Péter: vasárnap leáll a paksi atomerőmű
Hajnalban lekapcsolják az utolsó előtti blokkot, vasárnap pedig az utolsót is.
 

Hőség- és áramkrízis – Megszólalt az átmeneti államfő

Kimerítő álhírellenes közleménnyel zárta a szombatot az Országos Vízügyi Főigazgatóság

Érvénybe lépett renitens nagyfogyasztók lekapcsolását lehetővé tévő rendelet

Három napos szerelés – Máris megjavították a százhalombattai erőművet, plusz 360 megawatt

Paksi leállás – Milyen megoldások merülhetnek fel?

Előre jöhet Paks leállása, a Mavir lekapcsolhat egyes nagyfogyasztókat – rendkívüli döntések

Mavir: 17 és 22 óra között gyakoroljunk önmérsékletet áramfogyasztás terén!

Kemény hangon kritizálja Magyar Pétert Paks-ügyben a Fidesz frakcióvezetője

„Még a cipőkötés is bonyolultabb az újraélesztésnél”

„Még a cipőkötés is bonyolultabb az újraélesztésnél”

A laikusok is biztonsággal használhatják az automata és félautomata defibrillátorokat, mert ezek a készülékek hangutasításokkal segítik a felhasználókat, és nem lehet velük kárt okozni – hangsúlyozta az InfoRádiónak nyilatkozó sürgősségi szakorvos, mentőorvos, az SOS Elsősegély alapító-vezetője. Márkus Dávid arról is beszélt, hogy különösen fontos a defibrillátor használata olyan helyzetekben, ahol a mentők nem tudnak néhány percen belül a helyszínre érkezni.
VIDEÓ
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Valódi függetlenséget ígér a Tisza-kormány a közjogi intézményeknek – De vajon a mostani javaslatok eleget tesznek ennek?

Valódi függetlenséget ígér a Tisza-kormány a közjogi intézményeknek – De vajon a mostani javaslatok eleget tesznek ennek?

Magyar Péter kormánya megkezdte Magyarország közjogi intézményrendszerének átalakítását. Ez egyes területeken új szerveket hoz létre, másutt a meglévő intézmények vezetőválasztási, összeférhetetlenségi és felügyeleti szabályait írja át. Ezek a lépések nagyrészt ahhoz a politikai ígérethez kapcsolódnak, hogy a kormány helyreállítja a jogállamiság intézményi garanciáit. A már elfogadott és a nyilvánosságra hozott javaslatok ugyanakkor több ponton belső feszültséget hordoznak: miközben erősítik a szakmai, civil vagy intézményi jelölés szerepét, a döntő szót sok esetben továbbra is az Országgyűlés kétharmados többsége mondja ki. Ez a modell rövid távon a politikai legitimáció garanciájaként jelenhet meg, hosszabb távon azonban blokkolási lehetőséget, alkukényszert vagy újabb pártpolitikai függést teremthet. Cikkünkben azt vizsgáljuk, hogy a mostani reformok mennyiben képesek valódi intézményi függetlenséget teremteni, és milyen közjogi megoldások csökkenthetnék a későbbi politikai lefoglalás kockázatát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába a beleölt milliárdok, még mindig nincs magyar focistagyár: ezért maradtunk le csúnyán az élvonaltól

Hiába a beleölt milliárdok, még mindig nincs magyar focistagyár: ezért maradtunk le csúnyán az élvonaltól

Nem az a baj, ha a Bayernt vagy a Manchester Cityt tanulmányozzuk, de ezek a klubok a magyar rendszernek most az űrtechnológiát jelentik - mondta Brodarics Tamás utánpótlásedző.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he is cancelling strikes on Iran subject to 'rapidly' making deal

Trump says he is cancelling strikes on Iran subject to 'rapidly' making deal

The US president's message came amid media reports that he was planning new, intense strikes on Iran over the weekend.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 1. 14:28
Madách, Új Színház – Itt a vezetőváltás előszele
2026. július 31. 20:22
75 éves zenész zárja a Szigetet
×
×