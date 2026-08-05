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Egészségügyi dolgozók védõruhát öltenek magukra egy ebolavírussal fertõzött személy temetése elõtt az Észak-Kivu tartományban fekvõ Beniben 2019. augusztus 29-én. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebolajárvány miatt, amelynek eddig csaknem kétezer halálos áldozata van. Az ebolavírus a legveszélyesebb ragályos kórokozók közé tartozik, halálozási aránya csaknem 90 százalékos, a vérzéses lázzal járó betegség nagyon gyors lefolyású.
Nyitókép: MTI/EPA/Hugh Kinsella Cunningham

Rusvai Miklós: a mostani ebolajárvány még egy ideig megállíthatatlan lesz

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Meghaladta az 1500-at a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén kitört ebolajárvány halálos áldozatainak száma – derült ki a közép-afrikai ország hivatalos adataiból. Rusvai Miklós virológus az InfoRádióban elmondta: a járvány ellen még nem létezik vakcina, sem gyógyszer a betegek kezelésére, azonban nagy erőkkel fejlesztik, és 2027-re már elkészülhet.

A jelenlegi statisztikák szerint a mostani járvány eddig a leggyorsabban terjedő, a leggyorsabban felfutó járvány az ebola történetében. Rusvai Miklós elmondta: összesen eddig 16 ebolajárvány zajlott a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ebből ez a harmadik olyan, amit a bundibogyo okoz.

Az ennyire rossz statisztikák több tényezőre vezethetők vissza a virológus szerint. Egyrészt háborús övezetté vált a terület, több milícia, politikai csoportosulás harcol most a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti tartományaiért, hogy az ott lévő bányák feletti felügyeletet megszerezze. Ezen kívül éhínség sújtja a vidéket és az egészségügyi ellátás a háborús cselekmények miatt méginkább akadozik, mint a korábbi időkben, amikor viszonylagos béke volt. Ráadásul egy menekülthullám is megindult, ennek tagjai viszik tovább a fertőzést. Mindez együttesen vezetett oda a szakember összefoglalása szerint, hogy

sokkal több ember betegszik meg rövidebb idő alatt, és sokkal többen halnak meg rövidebb idő alatt, mint a korábbi járványokban.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a globális kockázat jelenleg alacsony, ugyanakkor Kongóban rendkívül súlyos a helyzet.

Rusvai Miklós hangsúlyozta: ez egy helyi járvány, Európában egyelőre csak importált esetek voltak, Franciaországban. A Kongóban megfertőződött európai és amerikai személyzetet evakuálják, szigorúan zárt, járványbiztos körülmények között hazaviszik, hiszen a jobb orvosi ellátásnak köszönhetően a fejlett országokban ellátott páciensek zöme túléli a betegséget, szemben az afrikai magas halálozási aránnyal.

Ilyen importált esetek előfordulhatnak az egészségügyi személyzetet küldő országok bármelyikében – mondta a virológus. Hozzátette: „jelenleg ez ellen a törzs ellen nincs vakcina. Nagyon intenzív fejlesztés alatt áll mind a gyógyszer a betegek kezelésére, mind a vakcina a betegség megelőzésére, de ennek ellenére nem valószínű, hogy ez a következő hónapokban segít a helyzeten. És ami még nagyon fontos:

ez a járvány egyelőre megállíthatatlannak tűnik,

és nagy valószínűséggel ebben az évben nem fog megfékeződni, át fog húzódni a következő évre is.”

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.

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