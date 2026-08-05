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Focilabda egy labdarúgópálya tizenhatos (büntetőterület) vonalán.
Nyitókép: Pexels.com

Fradi-meccsek egymást követően – sport a tévében

Infostart / MTI

Női Tour, női BL, van mit nézni szerdán.

M4 Sport

10.00: Vizes Európa-bajnokság, nyíltvízi úszás, férfi 5 km

14.30: Vizes Európa-bajnokság, nyíltvízi úszás, női 5 km

16.30: Labdarúgás, női Bajnokok Ligája-selejtező, elődöntő, Ferencváros-PAOK FC

18.30: Vizes Európa-bajnokság, műugrás, 10 méteres vegyes szinkronugrás, döntő

20.15: Labdarúgás, Európa-liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, Ferencvárosi TC-Górnik Zabrze

Duna World

13.30: Kerékpár, női Tour de France, 5. szakasz

18.45: Atlétika, U20-as világbajnokság, Eugene

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Sport 2

20.15: Baseball, MLB, alapszakasz, Chicago Cubs-Los Angeles Dodgers

Eurosport 1

13.30: Kerékpár, női Tour de France, 5. szakasz

Eurosport 2

13.05: Kerékpár, lengyel körverseny, férfiak, 3. szakasz

Match 4

13.30: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Chelsea-Juventus

20.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Real Mallorca - Paris Saint-Germain

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Kezdőlap    Sport    Fradi-meccsek egymást követően – sport a tévében

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Egy ember meghalt, 22 megsebesült, amikor az éjszaka folyamán Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet. Ukrán drónok a Tulai területen található Alekszinben csaptak le, ahol az „orosz Amazon”, a Wildberries egy raktárát találták el. A Wildberries létesítményei elleni támadások már szinte mindennaposak. A kereskedelmi cég azért került az ukrán drónok célkeresztjébe, mert katonai használatra is alkalmas termékeket is forgalmaz. A Reuters forrásai szerint Észak-Korea rakétaegységet telepít Nyugat-Oroszországba, és saját gyártású rakétákkal fogják lőni Ukrajna területét. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

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