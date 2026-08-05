Fradi-meccsek egymást követően – sport a tévében

Egy ember meghalt, 22 megsebesült, amikor az éjszaka folyamán Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet. Ukrán drónok a Tulai területen található Alekszinben csaptak le, ahol az „orosz Amazon”, a Wildberries egy raktárát találták el. A Wildberries létesítményei elleni támadások már szinte mindennaposak. A kereskedelmi cég azért került az ukrán drónok célkeresztjébe, mert katonai használatra is alkalmas termékeket is forgalmaz. A Reuters forrásai szerint Észak-Korea rakétaegységet telepít Nyugat-Oroszországba, és saját gyártású rakétákkal fogják lőni Ukrajna területét. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.