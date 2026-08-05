Fradi-meccsek egymást követően – sport a tévében

M4 Sport
10.00: Vizes Európa-bajnokság, nyíltvízi úszás, férfi 5 km
14.30: Vizes Európa-bajnokság, nyíltvízi úszás, női 5 km
16.30: Labdarúgás, női Bajnokok Ligája-selejtező, elődöntő, Ferencváros-PAOK FC
18.30: Vizes Európa-bajnokság, műugrás, 10 méteres vegyes szinkronugrás, döntő
20.15: Labdarúgás, Európa-liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés, Ferencvárosi TC-Górnik Zabrze
Duna World
13.30: Kerékpár, női Tour de France, 5. szakasz
18.45: Atlétika, U20-as világbajnokság, Eugene
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Sport 2
20.15: Baseball, MLB, alapszakasz, Chicago Cubs-Los Angeles Dodgers
Eurosport 1
13.30: Kerékpár, női Tour de France, 5. szakasz
Eurosport 2
13.05: Kerékpár, lengyel körverseny, férfiak, 3. szakasz
Match 4
13.30: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Chelsea-Juventus
20.00: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Real Mallorca - Paris Saint-Germain