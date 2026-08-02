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Vincent Pastore at the Stevie Van Zandt: Disciple Premiere during the 2024 Tribeca Festival at BMCC Theater on June 08, 2024 in New York City. (Photo by Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images)
Nyitókép: Kristina Bumphrey

Elhunyt Vincent Pastore, a Maffiózók sztárja

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Nyolcvan éves korában elhunyt Vincent Pastore amerikai színész, aki a Maffiózók című kultikus sorozatban Salvatore „Big Pussy” Bonpensierót alakította – közölte a menedzsere tájékoztatására hivatkozva a The New York Times.

A művészre New York-i otthonában találtak rá holtan szombaton a barátai, a hatóságok elsődleges megállapításai szerint a helyszínen semmilyen bűncselekményre utaló nyom nem merült fel. Pastore mindössze néhány héttel a halála előtt ünnepelte nyolcvanadik születésnapját – emlékeztet az index.hu.

A bronxi születésű, korábban a haditengerészetnél is szolgáló színész karizmatikus megjelenése révén hamar megtalálta a klasszikus gengszterkaraktereket.

Pályája elején olyan meghatározó hollywoodi filmekben tűnt fel, mint

Martin Scorsese Nagymenők

című alkotása vagy a Carlito útja, az igazi, nemzetközi áttörést azonban az 1999-ben indult Maffiózók hozta meg számára, amelyben Tony Soprano hűséges, de tragikus sorsú barátját formálta meg.

Fotó: Kristina Bumphrey.

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