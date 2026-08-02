Elhunyt Vincent Pastore, a Maffiózók sztárja

A művészre New York-i otthonában találtak rá holtan szombaton a barátai, a hatóságok elsődleges megállapításai szerint a helyszínen semmilyen bűncselekményre utaló nyom nem merült fel. Pastore mindössze néhány héttel a halála előtt ünnepelte nyolcvanadik születésnapját – emlékeztet az index.hu.

A bronxi születésű, korábban a haditengerészetnél is szolgáló színész karizmatikus megjelenése révén hamar megtalálta a klasszikus gengszterkaraktereket.

Pályája elején olyan meghatározó hollywoodi filmekben tűnt fel, mint

Martin Scorsese Nagymenők

című alkotása vagy a Carlito útja, az igazi, nemzetközi áttörést azonban az 1999-ben indult Maffiózók hozta meg számára, amelyben Tony Soprano hűséges, de tragikus sorsú barátját formálta meg.

Fotó: Kristina Bumphrey.