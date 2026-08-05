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Renkívüli ülés az Országgyűlésben: a gyógyszeráfa és az iskolák autonómiája is sorra kerül

Infostart / MTI

Miután ezen a héten a hőség miatt elmaradt az Országgyűlés kétnapos ülése és több bizottsági ülés is, jövő hétfőre és keddre rendkívüli ülést javasolt Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter. Tíz törvényjavaslat is sorra kerülne, köztük a köznevelésről szóló: az iskolák visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a jogszabály rendezi a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A vényköteles gyógyszerek áfáját leviszik nulla százalékra.

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány. A kabinet tíz előterjesztés megtárgyalását javasolja - derül ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszternek az Országgyűlés honlapján szerdán közzétett leveléből.

A képviselők megvitathatják

  • az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről,
  • a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról szóló javaslatokat,
  • az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő,
  • valamint a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását,
  • a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről,
  • a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról,
  • a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályokról szóló indítványokat.

Naprenden lesz

  • a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről,
  • a szakképzésről és
  • az általános forgalmi adóról

szóló törvények módosítása is.

Ruff Bálint a rendkívüli ülés összehívását többek között a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló javaslat szükségességével indokolta. Azt írta, hogy

a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a jogszabály rendezi a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait.

Hozzátette, hogy a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása megteremti a költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteit.

Hangsúlyozza, hogy az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások célja az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos fejlesztése, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal önálló költségvetési fejezetének létrehozása pedig elengedhetetlen az új hivatal működésének megkezdéséhez és költségvetési önállóságának biztosításához.

Különösen fontosnak nevezi, hogy a jelenlegi rendkívüli villamosenergia-helyzetben módosítsák az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek kijelölésére vonatkozó szabályozást.

Az aszályhelyzettől sújtott mezőgazdasági ágazat támogatásának érdekében pedig kiemelten fontos az agrárkamara működésének és választási szabályainak átalakítása.

A közpénzügyi és költségvetési szabályok módosítására irányuló törvények elfogadása biztosítja a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, a költségvetési fegyelem erősítését, a módosítások elengedhetetlenek az uniós vállalások teljesítéséhez és a források lehívásához - mutatott rá.

A Miniszterelnökség vezetője kiemeli, hogy a szakképzésről szóló törvény módosítása elősegíti a szakképzési centrumok működésének racionalizálását, költséghatékonyabbá tételét.

Az áfatörvény módosításával a kormány szeptember 1-jétől biztosítja, hogy az orvos által felírt vényköteles gyógyszerek forgalmi adója öt százalék helyett nulla százalék legyen.

A parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A parlament eredetileg ezen a héten is ülésezett volna, azonban az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt az ezt kezdeményező javaslatát a kormány visszavonta.

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Kezdőlap    Belföld    Renkívüli ülés az Országgyűlésben: a gyógyszeráfa és az iskolák autonómiája is sorra kerül

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