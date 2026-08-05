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Pumping equipment gas at gas station. Close up of a hand holding fuel nozzle
Nyitókép: Jung Getty/Getty Images

Kelet rántja az üzemanyagárat

Infostart

A benzin ára nagyobbat változik, mint a dízelé.

Csütörtöktől mérséklődnek a nagykereskedelmi üzemanyagárak a holtankoljak.hu szerint: a 95-ös benzin ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken. A mostani korrekció azt jelzi, hogy a nemzetközi piaci folyamatok kedvező irányba mozdultak el a hazai üzemanyagárak szempontjából.

A szerdai országos átlagárak az alábbiak:

  • 95-ös benzin: 600 Ft/liter
  • Gázolaj: 664 Ft/liter

Az utóbbi napokban Donald Trump amerikai elnök jól haladó iráni tárgyalásainak híre, illetve a támadások szünetelése hatott kedvezően a nemzetközi olajárakra.

Az olaj- és gázpiacokat mozgató folyamatokról az alábbi cikkeinkben írtunk legutóbb:

Az olajpiacot az InfoRádió Aréna című műsorában Pletser Tamás „szedte ízeire” – az interjú alább megnézhető, meghallgatható.

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