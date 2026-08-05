Szintet léphet Észak-Korea az Ukrajna elleni támadásokban

Az ukrán katonai hírszerzés egyik tisztviselője azt állítja, hogy egy észak-koreai rakétaegység megkezdte az áttelepülést Nyugat-Oroszországba. A különítmény állítólag 120 ballisztikus rakétával és 6 indítóállással rendelkezhet, a rakétákat Ukrajna elleni csapásokra használhatnák.

Mint a hírről beszámoló Reuters megjegyzi, Ukrajnának kevés korszerű légvédelmi rendszere van, és a ballisztikus rakétákat különösen nehéz elfogni.

Oroszország 2023 vége óta már számos észak-koreai ballisztikus rakétát lőtt ki Ukrajnára. Ha viszont valóban észak-koreai rakétaegységek is megjelennének Oroszországban, az a Moszkva és Phenjan közötti katonai együttműködés új szintjét jelentené.

Andrij Csernyak az ukrán katonai hírszerzés (HUR) képviselője szerint Oroszország azt tervezi, hogy a mintegy 90 fős észak-koreai rakétaegységet a nyugat-oroszországi Voronyezs régióban, a 112. Rakétadandárban állomásoztatja.

Arról is beszélt, hogy Phenjan már küldött egy 40 darab KN-23 és KN-24 rakétából álló újabb szállítmányt, valamint az ezek üzemeltetéséhez szükséges személyzetet Oroszországba, de a telepítés részleteit és a rakéták teljes számát a jövő hónapban tartandó magas szintű tárgyalásokon véglegesítik. Oroszország arra számít, hogy a telepítés 120 észak-koreai ballisztikus rakétát és hat indítóállványt foglal magában – mondta.

A Csernyak által leírt áttelepítés időben egybeesik azzal, hogy Oroszország a múlt héten két észak-koreai rakétát lőtt ki ukrán célpontokra – tavaly augusztus óta nem történt ilyen.

Rob Lee, a philadelphiai székhelyű Foreign Policy Research Institute agytröszt vezető munkatársa a Reutersnek azt mondta, hogy az észak-koreai fegyverek jelentős fenyegetést jelentenek Kijev számára. A ballisztikus rakéták elleni védelem ugyanis Ukrajna egyik legnagyobb sebezhetősége, ezért ezen fegyverek mennyiségének bármilyen növekedése nagyobb kihívást jelent majd számukra.

Hozzátette: ha nem tudnak fejleszteni az ukrán légvédelmen, az különösen nagy aggodalomra ad majd okot idén télen, amikor Oroszország, hasonlóan az elmúlt évekhez, ismét heves támadásokkal célozhatja meg az ukrán elektromos hálózatot.

A hírügynökség emlékeztet: Észak-Korea Moszkva 2022-es teljes körű ukrajnai inváziója óta Oroszország szoros szövetségesévé vált, a két hatalom pedig 2024-ben kölcsönös védelmi paktumot írt alá. Phenjan több millió tüzérségi lövedéket szállított Oroszország háborús erőfeszítéseihez, és 14 000 katonát küldött az orosz Kurszki régióba, hogy visszaverje az ukrán szárazföldi behatolást 2024-ben – közölték korábban ukrán tisztviselők.

A hírek szerint a koreai KN-23 és KN-24 rakéták nagyobb hatótávolságúak és teherbírásúak, mint az orosz Iszkanderek, de sokkal kevésbé pontosak, és sok civil halálos áldozatot követelő csapásokkal hozzák összefüggésbe őket. Ezek és az orosz Iszkanderek kivédésére kér Kijev amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszereket.