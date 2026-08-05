ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.6
usd:
313.46
bux:
148147.62
2026. augusztus 5. szerda Krisztina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tûzoltók egy orosz légicsapásban találatot kapott kijevi élelmiszer raktárnál egy orosz rakéta maradványával az elõtérben 2026. augusztus 5-én.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Legalább 15 halálos áldozata és 50 sérültje van egy tömeges orosz légitámadásnak

Infostart / MTI

Legkevesebb tizenöten meghaltak az ukrán fővárost és környékét keddre virradóra ért tömeges orosz légitámadás következtében, a sebesültek száma meghaladja az ötvenet, és lakóházak, civil infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg - jelentették az ukrán hatóságok.

Tizennégy ember meghalt, 22 másik pedig megsebesült a Kijev megye ellen végrehajtott orosz légicsapások következtében kedd éjszaka - jelentette az állami katasztrófavédelmi szolgálat a Telegramon. A Brovari járás négy településén is nagy kiterjedésű tüzek keletkeztek a raktárépületeket ért támadásokban, emellett a Fasztyivszkij és Bucsai járásban is logisztikai központok rongálódtak meg.

A fővárosban huszonhatra emelkedett az orosz légitámadás áldozatainak a száma, egy ember meghalt, 16 sebesültet az ukrán főváros kórházaiban ápolnak - tette közzé Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon. Az Obolonszkij, Szvjatosinszkij, Holoszjivszkij és Desznyanszkij kerületben több helyen is tűz ütött ki, de a tűzoltócsapatok mindenütt megfékezték a lángokat – számolt be a katasztrófavédelem sajtószolgálata a Facebookon.

Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy tömeges csapást mért szállítási, logisztikai és elosztóközpontokra Kijevben és az ukrán főváros körzetében. A tárca szerint a szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal támadott célpontok fegyverek és katonai célú rakományok szállításában, valamint pilóta nélküli repülőgépek gyártásában és elosztásában játszottak szerepet. A minisztérium közzétett lista értelmében az MLP-Csajka, a Nova Posta, Transz-Logisztik, az Epicenter, a Terminal Brovari és Raben Ukrajina logisztikai központjait érte csapás. Emellett orosz támadás ért három, katonai rakományt szállító hajót Odesszától délre.

(A nyitóképen: tûzoltók egy orosz légicsapásban találatot kapott kijevi élelmiszer raktárnál egy orosz rakéta maradványával az elõtérben 2026. augusztus 5-én.)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Legalább 15 halálos áldozata és 50 sérültje van egy tömeges orosz légitámadásnak

ukrajna

háború

rakétatámadás

halálos áldozatok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: négy évre vagyunk attól, hogy Paks kiesése ne legyen gond

Szakértő: négy évre vagyunk attól, hogy Paks kiesése ne legyen gond
Paks kiesését is pótolhatná, ha a napenergiát megfelelően tárolni tudná az ország – hívta fel a figyelmet a Másfélfok.hu-n megjelent cikkében Szilva Attila fizikus, a Furik blog szerzője. Az InfoRádióban elmondta: az akkuparkok 2-4 órás működésre vannak tervezve, ezért okosan kell kiépíteni a rendszert, de már a középtávú jövő is szép lehet.
 

Magyar Péter a paksi atomerőmű miatt üzent szerda reggel a lakosságnak

Videón mutatta meg Magyar Péter a Paksi Atomerőmű elcsöndesült belsejét

Így néz ki az áramspórolási összefogás a számok nyelvén

Magyar Péter: a következő 2-3 napot át kell vészelni

VIDEÓ
Sziget: kinek kell még az egy hét együttlét? Gerendai Károly, Inforádió, Aréna
Mikor csapnak le az első ukrán gyártású Patriot-rakéták? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.05. szerda, 18:00
Bóka János
a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: kritikus nap áll előttünk, hajszálon múlhat Paks teljes leállása

Tisza-kormány: kritikus nap áll előttünk, hajszálon múlhat Paks teljes leállása

Kritikus nap következik a magyar energiaellátásban, mivel a Duna vízállása Paksnál jelenleg továbbra is -135 centiméteren áll, mindössze egy centiméterrel a kritikus szint alatt. Ha a kedden megindult javulás tartós marad, akár a Paksi Atomerőmű teljes leállítása is elkerülhetővé válhat, azonban Magyar Péter bejelentése szerint hőség szempontjából most következik a legnehezebb 48 óra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így trükköznek a magyar könyvmolyok 2026 nyarán: elszálltak a könyvárak, most minden forintot meg kell menteni

Így trükköznek a magyar könyvmolyok 2026 nyarán: elszálltak a könyvárak, most minden forintot meg kell menteni

Kitart a magyarok könyvvásárlási kedve a nyáron, de a drágulás már óvatosabb költésre készteti az olvasókat.

BBC
Business Sport Travel Science
Huge Space X rocket part believed to have hit Moon as Nasa prepares to study crash

Huge Space X rocket part believed to have hit Moon as Nasa prepares to study crash

Scientists studying the event estimate the stray piece of the Falcon 9 rocket - launched in 2025 - will have crashed by now.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 5. 10:06
„Zombiölő” késeket is leadtak a gyűjtőládákba
2026. augusztus 5. 08:41
Tévézés közben halt meg, 42 évvel később találták meg a nőt
×
×