Legalább 15 halálos áldozata és 50 sérültje van egy tömeges orosz légitámadásnak

Tizennégy ember meghalt, 22 másik pedig megsebesült a Kijev megye ellen végrehajtott orosz légicsapások következtében kedd éjszaka - jelentette az állami katasztrófavédelmi szolgálat a Telegramon. A Brovari járás négy településén is nagy kiterjedésű tüzek keletkeztek a raktárépületeket ért támadásokban, emellett a Fasztyivszkij és Bucsai járásban is logisztikai központok rongálódtak meg.

A fővárosban huszonhatra emelkedett az orosz légitámadás áldozatainak a száma, egy ember meghalt, 16 sebesültet az ukrán főváros kórházaiban ápolnak - tette közzé Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon. Az Obolonszkij, Szvjatosinszkij, Holoszjivszkij és Desznyanszkij kerületben több helyen is tűz ütött ki, de a tűzoltócsapatok mindenütt megfékezték a lángokat – számolt be a katasztrófavédelem sajtószolgálata a Facebookon.

Már megint egy Wildberries Dmitrij Miljajev, Tuka megye kormányzója szerdán közölte, hogy a régióban kigyulladt a Wildberries webáruház elosztóközpontja ukrán dróntámadás következtében, és egy ember megsebesült. Hetek óta támadja Kijev drónokkal a Wildberries raktárait.

Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy tömeges csapást mért szállítási, logisztikai és elosztóközpontokra Kijevben és az ukrán főváros körzetében. A tárca szerint a szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal támadott célpontok fegyverek és katonai célú rakományok szállításában, valamint pilóta nélküli repülőgépek gyártásában és elosztásában játszottak szerepet. A minisztérium közzétett lista értelmében az MLP-Csajka, a Nova Posta, Transz-Logisztik, az Epicenter, a Terminal Brovari és Raben Ukrajina logisztikai központjait érte csapás. Emellett orosz támadás ért három, katonai rakományt szállító hajót Odesszától délre.

(A nyitóképen: tûzoltók egy orosz légicsapásban találatot kapott kijevi élelmiszer raktárnál egy orosz rakéta maradványával az elõtérben 2026. augusztus 5-én.)