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Egy rendőrautó közeli fotója, a háttérben intézkedő rendőrök láthatóak.
Nyitókép: Police.hu

Hőség: egyre több dolguk van a rendőröknek is

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Győr-Moson-Sopron vármegye útjain rendőreink az elmúlt négy napban 32 közlekedési baleset helyszínén intézkedtek, amelyek közül 11 személyi sérüléssel járt. A számok is arra figyelmeztetnek, hogy a nyári időszakban különösen fontos a szabályok betartása, a türelem és az egymásra való fokozott odafigyelés.

A tartós meleg és a kánikula nemcsak szervezetünket terheli meg, hanem a közlekedésben is fokozott kockázatot jelent. A magas hőmérséklet hatására csökkenhet a koncentráció képessége, növekedhet a reakcióidő, hamarabb jelentkezhet fáradtság, ingerlékenység vagy figyelmetlenség.

A hőségben ezért a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel kell útnak indulni – olvasható a police.hu oldalon.

A nagy melegben a hosszabb utazás előtt gondoskodjanak megfelelő mennyiségű folyadékról! A járműben mindig legyen ivóvíz, és ne várják meg, amíg szomjasnak érzik magukat. A kiszáradás ugyanis fáradtságot, fejfájást, szédülést és koncentrációs problémákat is okozhat.

Indulás előtt lehetőség szerint szellőztessék ki a felforrósodott utasteret, és használják megfelelően a légkondicionálót! Ügyeljenek arra, hogy a túl hideg levegő ne közvetlenül a testükre áramoljon, mert az kellemetlen közérzetet, rosszullétet okozhat.

Hosszabb út során tartsanak rendszeresen pihenőt! Ha fáradtnak, álmosnak, szédülőnek vagy rosszul érzik magukat, ne folytassák az utat változatlan tempóban! Álljanak meg biztonságos helyen, pihenjenek, frissítsék fel magukat, és csak akkor induljanak tovább, ha ismét alkalmasnak érzik magukat a vezetésre.

A hőség a közlekedés többi résztvevőjét is megviselheti. A gyalogosok, kerékpárosok és motorosok figyelme is könnyebben lankadhat, ezért a járművezetőknek fokozott óvatossággal kell közlekedniük. Legyenek türelmesek, tartsanak megfelelő követési távolságot, és mindig az út-, látási és időjárási viszonyoknak megfelelően válasszák meg sebességüket!

Ne feledjék: a hőségben egy rövid pihenő vagy néhány korty víz is sokat jelenthet. Induljanak felkészülten, vezessenek kipihenten, és figyeljenek egymásra – üzenik a rendőrök.

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