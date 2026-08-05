Stabilan kiemelkedő az OTP Csoport első féléves teljesítménye

Kiemelkedő jövedelmezőséget ért el a bankcsoport: a 2025-ben elért 21,5 százalék után idén az első fél évben 21,0 százalékot tett ki a sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) az első negyedévben egy összegben könyvelt, teljes évre vonatkozó tételek időarányos figyelembevételével.

Rámutatott: az egyedi tételek – extraprofitadó, bankadó, felügyeleti díjak – elszámolása egész évre az első negyedévben történik. A csoport első féléves normalizált adózás utáni eredménye 2 százalékkal 580 milliárd forintra csökkent, ebben a forinterősödés, és a duplázódó extraprofit adó mellett a kamatstop második negyedévet terhelő 30,4 milliárd forintos negatív hatása erősen közrejátszott.

Jelezte: a kamatstop miatt jogi lépéseket tettek,

bíznak abban, hogy gyorsan „igazságos és fair megoldás” születik, ami összhangban van az európai és a magyar jogi környezettel. A jegybank adatai szerint szektorszinten 125 milliárd forint a bankszektor vesztesége a kamatstop miatt, amelyet bevezetésekor a rendkívüli állapottal indokoltak. A bankszövetséggel is zajlanak az egyeztetések, az állapot fenntartása alapvető jogintézményekbe ütközik a bank álláspontja szerint – ismertette. Kérdésre közölte: a bank 68 500 ügyfele érintett a kamatstopban, az érintett hitelállomány 220 milliárd forint.

Hozzátette: a forint jelentős erősödése is hatással volt a második negyedévre, mivel

a csoport árbevételének 70 százaléka származik külföldről, ezen belül euróban nagyjából 40 százalék.

A féléves normalizált árfolyamszűrt nettó kamatbevétel 19 százalékkal nőtt. A nettó díjak, jutalékok árfolyamszűrten 3 százalékkal emelkedtek, az egyéb nem kamatjellegű bevételek 21 százalékkal csökkentek az első hat hónapban, előbbi mérsékelt emelkedése, és utóbbi csökkenése az orosz piac hatása.

Stabil a profitabilitás a külföldi leánybankok többségében, ismét erős eredményeket értek el a leánybankok az első fél évben. Az ukrajnai jövedelmezőség csökkenése 30-ról 17 milliárd forintra a banki társasági adó megduplázásának következménye – jelezte. Kiemelte a bolgár, az orosz, a szlovén, és az üzbég bank teljesítményét.

A magyarországi teljesítményről szólva elmondta, hogy az OTP Core adózás utáni eredménye 15 százalékkal 159 milliárd forintra nőtt.

Továbbra is a jelzáloghitelek húzzák a növekedést, az év eddigi időszakában 12 százalékkal nőttek csoportszinten. Ebben meghatározó az Otthon Start iránti kereslet: a jelzáloghitelek állománya 17 százalékkal nőtt az első fél évben 550 milliárd forintra, ezen belül az Otthon Start 432 milliárd forintot tett ki.

A július végén bejelentett Luminor-akvizícióról azt mondta: a vételár a könyv szerinti érték alatt van, a befektetés jó növekedési lehetőséget nyújt a három euróövezeti (észt, lett, litván) piacon, és esetleges további akvizíciókra is lehetőséget teremthet. A tranzakció zárása hatósági engedélyek függvénye - mondta.

Megismételte, hogy a menedzsment 2026-ra egy ponton, a nettó kamatmarzsra vonatkozóan módosított a várakozásain: ez meghaladhatja a 2025-ös 4,34 százalékos értéket, mivel az első fél évben elérte a 4,61 százalékot.

Az OTP Bank Nyrt. a BÉT prémium kategóriás kibocsátója. Részvényeinek árfolyama egy éven belül 28 410 és 47 280 forint között változott.