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Mohamed Salah, a Liverpool kétszeres gólszerzője a második gólját ünnepli az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott FC Liverpool-Everton mérkőzésen Liverpoolban 2023. október 21-én. A Liverpool 2-0-ra győzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

Szalah két hét múlva talán a Ferencváros kapuját rohamozza

Infostart

Már nem klub nélküli az előző idény végén a Liverpooltól közös megegyezéssel távozó Mohamed Szalah. A 32 éves egyiptomi csatár a török Trabzonsporhoz igazolt – s lehet, hogy a Ferencváros ellen játssza majd egyik első tétmérkőzését új csapatában.

Szalahot rajongók százai vették körül, amint megérkezett Törökországba. A klub közösségi oldalán már megjelent egy bejegyzés, amelyen Szalah az új mezben pózol. A csatár a szokatlan 61-es mezszámot viseli majd az új idényben.

A 32 éves játékos – még a repülőútja során – egy rövid videóüzenetet is küldött új szurkolóinak a klub csatornáján keresztül. Így szólt hozzájuk: „Trabzon, készen álltok? „Hamarosan találkozunk.”

Az egyiptomi sztár a világbajnokság után szabadságra ment, Görögországban, Mikónoszon nyaralt. A török Fanatik beszámolója szerint a nyüzsgő hangulatáról ismert híres görög szigeten nagy izgalmat váltott ki a játékos jelenléte.

Szalah ott tartózkodása a görög sajtó figyelmét is felkeltette. Az In hírportálon megjelent, „Szalah Mikónoszon nyaral” című cikk így fogalmazott: „Szalah a »szeles szigetet« választotta a pihenésre az egyiptomi válogatottal vívott embert próbáló világbajnoki mérkőzések után. Bár kalapot viselt, hogy ne hívja fel magára a figyelmet, jelenléte nem maradt észrevétlen Mikónoszon.”

Eközben a Mykonos Live TV felvételeket készített a sztárfutballistáról: nappal a tengerparton, este pedig egy szórakozóhelyen örökítették meg. A beszámolók szerint Szalah délelőttönként a sziget strandjain élvezte a napsütést és a tengert, estéit pedig szívesen töltötte Matojanniban, a sziget központi részén.

Ennél fontosabb, hogy a napokban bekapcsolódik a Trabzonspor felkészülésébe. A török csapat az Európa-liga playoff körében a Ferencváros–Górnik Zabrze párharc továbbjutójával találkozik majd, először augusztus 20-án. Az előző hétvégén a török bajnokság első fordulójában a Kasimpasa ellen kezd, idegenben.

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