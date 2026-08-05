Logan Costa góljával ugyanis 1–0-ra legyőzte a Gulácsi Péterrel felálló Villarreal CF a Levantét, a magyar kapus végigvédte a felkészülési mérkőzést – számolt be róla a nemzetisport.hu. A 36 éves kapust a szintén spanyol első osztályú Levantéval vívott felkészülési mérkőzésen egyből a kezdőcsapatba nevezte Inigo Pérez vezetőedző, s honfitársunk meg is szolgálta a bizalmat.
Gulácsi bemutatkozott új csapatában, így alakult az eredmény
Jól sikerült Gulácsi Péternek, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi kapusának bemutatkozása új csapatában Spanyolországban.
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Ballisztikus rakéták támadták Kijevet, észak-koreai rakétaegységet telepítenek Oroszországba – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Egy ember meghalt, 22 megsebesült, amikor az éjszaka folyamán Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet. Ukrán drónok a Tulai területen található Alekszinben csaptak le, ahol az „orosz Amazon”, a Wildberries egy raktárát találták el. A Wildberries létesítményei elleni támadások már szinte mindennaposak. A kereskedelmi cég azért került az ukrán drónok célkeresztjébe, mert katonai használatra is alkalmas termékeket is forgalmaz. A Reuters forrásai szerint Észak-Korea rakétaegységet telepít Nyugat-Oroszországba, és saját gyártású rakétákkal fogják lőni Ukrajna területét. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Kész, ennyi volt: szinte teljesen felélte precíziós rakéta-készletét az amerikai hadsereg
Az Egyesült Államok hadserege az Irán ellen öt hónapja húzódó háborúban szinte teljes egészében felélte a nagy hatótávolságú precíziós rakétáinak globális készletét.
Russia strike kills 21 as Ukraine says it needs more missile interceptors
The Russia defence ministry said it had struck logistics hubs and supply centres in Kyiv and the surrounding region.