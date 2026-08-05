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Gulácsi Péter, a Leipzig kapusa, miután a csapata 3-1-re gyõzött a német elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság RB Leipzig-VfB Stuttgart mérkõzésén Lipcsében 2025. november 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Gulácsi bemutatkozott új csapatában, így alakult az eredmény

Infostart

Jól sikerült Gulácsi Péternek, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi kapusának bemutatkozása új csapatában Spanyolországban.

Logan Costa góljával ugyanis 1–0-ra legyőzte a Gulácsi Péterrel felálló Villarreal CF a Levantét, a magyar kapus végigvédte a felkészülési mérkőzést – számolt be róla a nemzetisport.hu. A 36 éves kapust a szintén spanyol első osztályú Levantéval vívott felkészülési mérkőzésen egyből a kezdőcsapatba nevezte Inigo Pérez vezetőedző, s honfitársunk meg is szolgálta a bizalmat.

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Kezdőlap    Sport    Gulácsi bemutatkozott új csapatában, így alakult az eredmény

spanyolország

gulácsi péter

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